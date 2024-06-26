Общество Бастрыкин: в Челябинской области расширилась география миграционной преступности 27 июня 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Александр Бастрыки заявил, что вместо внешней необходимо развивать внутреннюю миграцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Петербургском юридическом форуме 27 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Челябинскую область в числе регионов, в которых расширилась география миграционной преступности. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Расширяется география миграционной преступности. Значительное число таких преступлений фиксируется в Самарской и Челябинской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком АО, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях и ряде других регионов», — заявил Бастрыкин. По его мнению, при привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности. Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам. Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Он проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Петербургском юридическом форуме 27 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Челябинскую область в числе регионов, в которых расширилась география миграционной преступности. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Расширяется география миграционной преступности. Значительное число таких преступлений фиксируется в Самарской и Челябинской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком АО, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях и ряде других регионов», — заявил Бастрыкин. По его мнению, при привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности. Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам. Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Он проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям