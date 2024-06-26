26 июня 2024

Бастрыкин: в Челябинской области расширилась география миграционной преступности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыки заявил, что вместо внешней необходимо развивать внутреннюю миграцию Фото:

На Петербургском юридическом форуме 27 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Челябинскую область в числе регионов, в которых расширилась география миграционной преступности. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Расширяется география миграционной преступности. Значительное число таких преступлений фиксируется в Самарской и Челябинской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком АО, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях и ряде других регионов», — заявил Бастрыкин.

По его мнению, при привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности. Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам.

Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Он проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Петербургском юридическом форуме 27 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Челябинскую область в числе регионов, в которых расширилась география миграционной преступности. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Расширяется география миграционной преступности. Значительное число таких преступлений фиксируется в Самарской и Челябинской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком АО, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях и ряде других регионов», — заявил Бастрыкин. По его мнению, при привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности. Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам. Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Он проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...