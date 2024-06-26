26 июня 2024

Власти ХМАО сделали бесплатным питание для студентов из многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты из многодетных семей будут получать бесплатное питание
Студенты из многодетных семей будут получать бесплатное питание Фото:

В ХМАО студенты 18-23 лет из многодетных семей, обучающиеся по очной форме, будут получать бесплатное двухразовое питание в своих образовательных учреждениях. Такое решение приняли депутаты дума Югры на заседании парламента

«Проектом закона предлагается в категорию обучающихся из многодетных семей и имеющих право на получение социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации включить обучающихся в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения по очной форме», — сказал председатель Комитета думы ХМАО по социальному развитию Василий Филипенко. «За» проголосовали 36 депутатов.

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В ХМАО студенты 18-23 лет из многодетных семей, обучающиеся по очной форме, будут получать бесплатное двухразовое питание в своих образовательных учреждениях. Такое решение приняли депутаты дума Югры на заседании парламента «Проектом закона предлагается в категорию обучающихся из многодетных семей и имеющих право на получение социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации включить обучающихся в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения по очной форме», — сказал председатель Комитета думы ХМАО по социальному развитию Василий Филипенко. «За» проголосовали 36 депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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