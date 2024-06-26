Власти ХМАО сделали бесплатным питание для студентов из многодетных семей

В ХМАО студенты 18-23 лет из многодетных семей, обучающиеся по очной форме, будут получать бесплатное двухразовое питание в своих образовательных учреждениях. Такое решение приняли депутаты дума Югры на заседании парламента
«Проектом закона предлагается в категорию обучающихся из многодетных семей и имеющих право на получение социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации включить обучающихся в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения по очной форме», — сказал председатель Комитета думы ХМАО по социальному развитию Василий Филипенко. «За» проголосовали 36 депутатов.
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