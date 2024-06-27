Челябинский завод олигарха Зюзина не заплатит дивиденды акционерам

Собрание акционеров ЧМК решило не выплачивать доход по акциям за 2023 год

27 июня 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Одно из крупнейших предприятий Челябинска не будет платить акционерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) не будет выплачивать дивиденды в 2024 году. Такое решение приняло общее собрание акционеров. «Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — говорится в тексте протокола собрания акционеров, прошедшего 26 июня. Ранее отказаться от выплаты дивидендов рекомендовал Совет директоров холдинга «Мечел». Совет директоров ЧМК, входящего в этот холдинг Игоря Зюзина, рекомендовал сделать то же самое еще в мае. Что и произошло на собрании акционеров компании. В июне прошлого года акционеры ЧМК также прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд рублей против 14,6 млрд рублей за 2022 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) не будет выплачивать дивиденды в 2024 году. Такое решение приняло общее собрание акционеров. «Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — говорится в тексте протокола собрания акционеров, прошедшего 26 июня. Ранее отказаться от выплаты дивидендов рекомендовал Совет директоров холдинга «Мечел». Совет директоров ЧМК, входящего в этот холдинг Игоря Зюзина, рекомендовал сделать то же самое еще в мае. Что и произошло на собрании акционеров компании. В июне прошлого года акционеры ЧМК также прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд рублей против 14,6 млрд рублей за 2022 год.