Челябинский завод олигарха Зюзина не заплатит дивиденды акционерам

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) не будет выплачивать дивиденды в 2024 году. Такое решение приняло общее собрание акционеров.
«Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — говорится в тексте протокола собрания акционеров, прошедшего 26 июня.
Ранее отказаться от выплаты дивидендов рекомендовал Совет директоров холдинга «Мечел». Совет директоров ЧМК, входящего в этот холдинг Игоря Зюзина, рекомендовал сделать то же самое еще в мае. Что и произошло на собрании акционеров компании.
В июне прошлого года акционеры ЧМК также прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд рублей против 14,6 млрд рублей за 2022 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!