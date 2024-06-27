Челябинский завод олигарха Зюзина не заплатит дивиденды акционерам

Собрание акционеров ЧМК решило не выплачивать доход по акциям за 2023 год
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Алексей Текслер на ПАО «Мечел» знакомится с реализацией экологических программам. Челябинск, дым, пар, мечел, чмк, металлургия, труба, завод, выбросы, домна, сталеплавильная печь, производство, экология
Одно из крупнейших предприятий Челябинска не будет платить акционерам Фото:

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) не будет выплачивать дивиденды в 2024 году. Такое решение приняло общее собрание акционеров.

«Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — говорится в тексте протокола собрания акционеров, прошедшего 26 июня.

Ранее отказаться от выплаты дивидендов рекомендовал Совет директоров холдинга «Мечел». Совет директоров ЧМК, входящего в этот холдинг Игоря Зюзина, рекомендовал сделать то же самое еще в мае. Что и произошло на собрании акционеров компании.

В июне прошлого года акционеры ЧМК также прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд рублей против 14,6 млрд рублей за 2022 год.

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ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) не будет выплачивать дивиденды в 2024 году. Такое решение приняло общее собрание акционеров. «Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — говорится в тексте протокола собрания акционеров, прошедшего 26 июня. Ранее отказаться от выплаты дивидендов рекомендовал Совет директоров холдинга «Мечел». Совет директоров ЧМК, входящего в этот холдинг Игоря Зюзина, рекомендовал сделать то же самое еще в мае. Что и произошло на собрании акционеров компании. В июне прошлого года акционеры ЧМК также прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд рублей против 14,6 млрд рублей за 2022 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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