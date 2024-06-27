Посол США Бернс заявил, что Китай помогает РФ на Украине

27 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Китай встал на сторону России в контексте украинского конфликта, заявил Николас Бернс Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол США при КНР Николас Бернс уверен, что в конфликте между Украиной и Россией Китай окончательно встал на сторону РФ. По его словам, Китай поставляет российской стороне ряд технологий и в целом поддерживает торговые отношения. «Китай не является нейтральным. Он фактически встал на сторону России в российско-украинском конфликте. <…> Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять такое количество технологических компонентов, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию», — подчеркнул Николас Бернс. Его слова передает телеканал Sky News. Посол считает, что Китай поддерживает усиление оборонно-промышленного комплекса РФ. Ранее американские журналисты писали, что председатель КНР Си Цзиньпинь в ближайшее время увеличит поддержку российского президента Владимира Путина в украинском конфликте. Запад обеспокоен партнерством между Москвой и Пекином. Ранее сообщалось о сотрудничестве между странами в космической сфере, передает 360.ru . В США также в настоящий момент в связи с ситуацией вокруг Тайваня более напряженные отношения. Несмотря на это, КНР показывает, что готов к дипломатическому партнерству с Вашингтоном. Страны Азии также выстраивают более крепкие отношения с Россией, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол США при КНР Николас Бернс уверен, что в конфликте между Украиной и Россией Китай окончательно встал на сторону РФ. По его словам, Китай поставляет российской стороне ряд технологий и в целом поддерживает торговые отношения. «Китай не является нейтральным. Он фактически встал на сторону России в российско-украинском конфликте. <…> Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять такое количество технологических компонентов, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию», — подчеркнул Николас Бернс. Его слова передает телеканал Sky News. Посол считает, что Китай поддерживает усиление оборонно-промышленного комплекса РФ. Ранее американские журналисты писали, что председатель КНР Си Цзиньпинь в ближайшее время увеличит поддержку российского президента Владимира Путина в украинском конфликте. Запад обеспокоен партнерством между Москвой и Пекином. Ранее сообщалось о сотрудничестве между странами в космической сфере, передает 360.ru. В США также в настоящий момент в связи с ситуацией вокруг Тайваня более напряженные отношения. Несмотря на это, КНР показывает, что готов к дипломатическому партнерству с Вашингтоном. Страны Азии также выстраивают более крепкие отношения с Россией, передает «Национальная служба новостей».