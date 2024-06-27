Китай сделал неожиданный жест для сближения с США

МИД КНР: Китай направил двух панд в США в качестве дипломатического жеста

27 июня 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Китай направил США двух панд по кличке Юньчуань и Синьбао Фото: Роман Наумов © URA.RU Китай передал американскому зоопарку Сан-Диего двух панд по кличке Юньчуань и Синьбао. Самолет с животными вылетел чартерным рейсом. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Этот жест со стороны КНР — часть дипломатической миссии. Китай направляет панд в зоопарки тех стран, с кем пытается наладить дипломатические отношения. «Сегодня утром панды Юньчуань и Синьбао вылетели чартерным рейсом в зоопарк Сан-Диего в США», — сказала дипломат Мао Нин. Ее слова переодет РИА Новости. Она подчеркнула, что и США и Китай сделали все возможное, чтобы обеспечить пандам все необходимые условия. После того как панды окажутся в зоопарке Сан Диего, их на протяжении трех месяцев будут сопровождать китайские представители. Они будут помогать адаптации животных в новых условиях. Китай на протяжении всей своей истории проводит так называемую дипломатию панд — инструмент публичной дипломатии. Таким образом КНР налаживает связи с иностранными государствами. Несмотря на то, что такая практика применялась еще во времена китайской династии Тан, регулярно ее начали проводить спустя много веков — с 1950-х годов. Несмотря на то, что в настоящий момент отношения между США и КНР накалены из-за ситуации с Тайванем, своими действиями Пекин дает понять, что не против наладить партнерские дипломатические отношения с Вашингтоном. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил США, что Китай все равно воссоединится с Тайванем, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай передал американскому зоопарку Сан-Диего двух панд по кличке Юньчуань и Синьбао. Самолет с животными вылетел чартерным рейсом. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Этот жест со стороны КНР — часть дипломатической миссии. Китай направляет панд в зоопарки тех стран, с кем пытается наладить дипломатические отношения. «Сегодня утром панды Юньчуань и Синьбао вылетели чартерным рейсом в зоопарк Сан-Диего в США», — сказала дипломат Мао Нин. Ее слова переодет РИА Новости. Она подчеркнула, что и США и Китай сделали все возможное, чтобы обеспечить пандам все необходимые условия. После того как панды окажутся в зоопарке Сан Диего, их на протяжении трех месяцев будут сопровождать китайские представители. Они будут помогать адаптации животных в новых условиях. Китай на протяжении всей своей истории проводит так называемую дипломатию панд — инструмент публичной дипломатии. Таким образом КНР налаживает связи с иностранными государствами. Несмотря на то, что такая практика применялась еще во времена китайской династии Тан, регулярно ее начали проводить спустя много веков — с 1950-х годов. Несмотря на то, что в настоящий момент отношения между США и КНР накалены из-за ситуации с Тайванем, своими действиями Пекин дает понять, что не против наладить партнерские дипломатические отношения с Вашингтоном. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил США, что Китай все равно воссоединится с Тайванем, передает 360.ru.