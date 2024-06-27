На челябинскую область надвигаются грозы и ураган

В Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град. Также возможно шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ЦГМС региона.
«В Челябинской области 28-29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с. Могут быть неблагоприятные гидрологические явления», — сообщили в ведомстве.
Также в ведомстве предупредили, в ближайшие трое суток, а именно с 28 по 30 июня, в Челябинской области возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в прудах и водохранилищах. Челябинцам рекомендовали учитывать погодные условия, а в случае происшествий звонить по номеру 112.
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