На челябинскую область надвигаются грозы и ураган

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В Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град
В Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град Фото:

В Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град. Также возможно шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ЦГМС региона.

«В Челябинской области 28-29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с. Могут быть неблагоприятные гидрологические явления», — сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве предупредили, в ближайшие трое суток, а именно с 28 по 30 июня, в Челябинской области возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в прудах и водохранилищах. Челябинцам рекомендовали учитывать погодные условия, а в случае происшествий звонить по номеру 112.

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В Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град. Также возможно шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ЦГМС региона. «В Челябинской области 28-29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с. Могут быть неблагоприятные гидрологические явления», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве предупредили, в ближайшие трое суток, а именно с 28 по 30 июня, в Челябинской области возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в прудах и водохранилищах. Челябинцам рекомендовали учитывать погодные условия, а в случае происшествий звонить по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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