В Совфеде высмеяли предложение стран Балтии создать линию обороны от России

Джабаров: возможная линия обороны стран Балтии от РФ — картонный домик

27 июня 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

С российской стороны стоят «значительные силы», которые дадут отпор в случае провокаций, сообщил Владимир Джабаров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Планы Польши и стран Балтии по созданию линии обороны от России — провокация, которая не представляет реальной угрозы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что возможная линия обороны — «картонный домик». «Они пытаются все время спровоцировать нас на какие-то действия. Я думаю, что, во-первых, у них ничего не получится, все закончится разговорами. А во-вторых, все, что они создадут, будет напоминать картонный домик», — рассказал Владимир Джабаров «Ридусу». Он подчеркнул, что на этот шаг Россия отреагирует спокойно. Сенатор добавил, что Россия не планирует нападать на страны ЕС. При этом он отметил, что вдоль возможной линии обороны с российской и белорусской стороны стоят «значительные силы», которые готовы дать отпор в случае провокаций. Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили с предложением к Европейскому союзу о создании 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно называл бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Планы Польши и стран Балтии по созданию линии обороны от России — провокация, которая не представляет реальной угрозы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что возможная линия обороны — «картонный домик». «Они пытаются все время спровоцировать нас на какие-то действия. Я думаю, что, во-первых, у них ничего не получится, все закончится разговорами. А во-вторых, все, что они создадут, будет напоминать картонный домик», — рассказал Владимир Джабаров «Ридусу». Он подчеркнул, что на этот шаг Россия отреагирует спокойно. Сенатор добавил, что Россия не планирует нападать на страны ЕС. При этом он отметил, что вдоль возможной линии обороны с российской и белорусской стороны стоят «значительные силы», которые готовы дать отпор в случае провокаций. Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили с предложением к Европейскому союзу о создании 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно называл бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО.