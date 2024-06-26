26 июня 2024

Где в Тюмени продаются самые дешевые «вторички»

АН «Этажи»: самое дешевое жилье в Тюмени продается в Антипино и Гилевской роще
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 2 на улице Краснофлотцев. Екатеринбург, коляска, подъезд, дверь в квартиру
В двух районах города продается жилье меньше ста тысяч рублей за квадрат Фото:

Самое дешевое вторичное жилье в Тюменской области можно купить в районе Антипино и Гилевской роще. Такие данные приводит в ежемесячном отчете аналитический отдел агентства «Этажи». Документ опубликован на официальном сайте компании.

«Средняя цена предложения за квадратный метр в мае 2024 года. Район Гилевской рощи — 93 712 рублей, Антипино — 97 685 рублей, Восточный — 102 995 рублей», — указано в отчете риелторов.

Уточняется, что дороже всего жилье в заречной части города. Там цена за квадрат варьируется от 138 941 рублей (Заречный микрорайон) и доходит до 152 627 рублей (Европейский микрорайон).

Аналитики отмечают, что в мае удельная цена показала повышение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 118 455 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 10,9%.

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Самое дешевое вторичное жилье в Тюменской области можно купить в районе Антипино и Гилевской роще. Такие данные приводит в ежемесячном отчете аналитический отдел агентства «Этажи». Документ опубликован на официальном сайте компании. «Средняя цена предложения за квадратный метр в мае 2024 года. Район Гилевской рощи — 93 712 рублей, Антипино — 97 685 рублей, Восточный — 102 995 рублей», — указано в отчете риелторов. Уточняется, что дороже всего жилье в заречной части города. Там цена за квадрат варьируется от 138 941 рублей (Заречный микрорайон) и доходит до 152 627 рублей (Европейский микрорайон). Аналитики отмечают, что в мае удельная цена показала повышение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 118 455 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 10,9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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