Экономика Недвижимость Где в Тюмени продаются самые дешевые «вторички» АН «Этажи»: самое дешевое жилье в Тюмени продается в Антипино и Гилевской роще 27 июня 2024 в 14:56 Размер текста - 17 + В двух районах города продается жилье меньше ста тысяч рублей за квадрат Фото: Илья Московец © URA.RU Самое дешевое вторичное жилье в Тюменской области можно купить в районе Антипино и Гилевской роще. Такие данные приводит в ежемесячном отчете аналитический отдел агентства «Этажи». Документ опубликован на официальном сайте компании. «Средняя цена предложения за квадратный метр в мае 2024 года. Район Гилевской рощи — 93 712 рублей, Антипино — 97 685 рублей, Восточный — 102 995 рублей», — указано в отчете риелторов. Уточняется, что дороже всего жилье в заречной части города. Там цена за квадрат варьируется от 138 941 рублей (Заречный микрорайон) и доходит до 152 627 рублей (Европейский микрорайон). Аналитики отмечают, что в мае удельная цена показала повышение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 118 455 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 10,9%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самое дешевое вторичное жилье в Тюменской области можно купить в районе Антипино и Гилевской роще. Такие данные приводит в ежемесячном отчете аналитический отдел агентства «Этажи». Документ опубликован на официальном сайте компании. «Средняя цена предложения за квадратный метр в мае 2024 года. Район Гилевской рощи — 93 712 рублей, Антипино — 97 685 рублей, Восточный — 102 995 рублей», — указано в отчете риелторов. Уточняется, что дороже всего жилье в заречной части города. Там цена за квадрат варьируется от 138 941 рублей (Заречный микрорайон) и доходит до 152 627 рублей (Европейский микрорайон). Аналитики отмечают, что в мае удельная цена показала повышение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 118 455 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 10,9%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям