В «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга нашли два трупа

В Екатеринбурге утром 26 июня в районе Широкой речки обнаружили два трупа в Mercedes. По предварительным данным, погибли рабочие с одной из стройплощадок по улице Хрустальногорская, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«К моменту обнаружения тела пролежали от 12 часов до суток. На месте нашли бутылку водки. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сказал собеседник.
Мужчины приехали в Екатеринбург из Дегтярска на заработки. По словам инсайдера, рабочие фактически проживали в салоне иномарки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
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