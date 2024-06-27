В «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга нашли два трупа

Тела лежали в салоне автомобиля около суток (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге утром 26 июня в районе Широкой речки обнаружили два трупа в Mercedes. По предварительным данным, погибли рабочие с одной из стройплощадок по улице Хрустальногорская, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«К моменту обнаружения тела пролежали от 12 часов до суток. На месте нашли бутылку водки. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сказал собеседник.

Мужчины приехали в Екатеринбург из Дегтярска на заработки. По словам инсайдера, рабочие фактически проживали в салоне иномарки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.