В «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга нашли два трупа

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Тест-драйв Mersedes Benz. Екатеринбург, мерседес бенц, mercedes-benz, класс люкс, автомобиль
Тела лежали в салоне автомобиля около суток (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 26 июня в районе Широкой речки обнаружили два трупа в Mercedes. По предварительным данным, погибли рабочие с одной из стройплощадок по улице Хрустальногорская, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«К моменту обнаружения тела пролежали от 12 часов до суток. На месте нашли бутылку водки. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сказал собеседник.

Мужчины приехали в Екатеринбург из Дегтярска на заработки. По словам инсайдера, рабочие фактически проживали в салоне иномарки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

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В Екатеринбурге утром 26 июня в районе Широкой речки обнаружили два трупа в Mercedes. По предварительным данным, погибли рабочие с одной из стройплощадок по улице Хрустальногорская, рассказал URA.RU осведомленный источник. «К моменту обнаружения тела пролежали от 12 часов до суток. На месте нашли бутылку водки. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сказал собеседник. Мужчины приехали в Екатеринбург из Дегтярска на заработки. По словам инсайдера, рабочие фактически проживали в салоне иномарки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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