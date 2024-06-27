«Жизньмарт» приблизился к открытию всех поставщиков после массового отравления: остался последний

Роспотребнадзор досрочно открыл 10 из 11 поставщиков «Жизньмарта»

У «Жизньмарта» остался еще один закрытый поставщик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Роспотребнадзор досрочно открыл 10 из 11 фабрик, поставлявших продукцию «Жизньмарту» в момент массового отравления екатеринбуржцев. В течение двух недель компания планирует вернуть на полки магазинов до 80% блюд, рассказал владелец сети Иван Зайченко.

«РПН досрочно открыл уже 10 из 11 фабрик из нашего пула! На этой неделе в ассортимент вернулись 20 блюд от команд Светланы Богатыревой, Ксении Курумбаевой и Павла Поморцева. Азиатская кухня от фабрики Тимура Гянджиева и бургеры от „Стритс“, я надеюсь, тоже вернутся на полки „Жизньмарта“ — обе фабрики открыты и готовятся возобновить работу», — написал бизнесмен в своем telegram-канале. Решение по последнему поставщику будет принято на следующей неделе.

По его словам, каждая фабрика перед тем, как продолжить поставки в «Жизньмарт» проходит проверку и от самой сети по новому чек-листу. Сейчас в магазины вернули порядка 60% продукции. «В течение двух недель планируем вернуть до 80% блюд», — отметил Зайченко.

Досрочное открытие предприятий началось с 7 июня. Первым кого открыли, был поставщик ИП Луиза Гумарова (закрывался на 30 суток). После этого РПН возобновил работу ИП Мутигулиной, Романа Шабалды, Михаила Курмачева и Максима Яровикова.

Об отравлении едой из «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Однако позже заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Позже стало известно, что компенсацию получат 12 человек, отравление которых подтвердили в РПН. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.