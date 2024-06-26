С 1 июля в Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги. В целом, максимальный рост может составить 10,2%, однако пока процент увеличения будет ниже. URA.RU проанализировало, за что и на сколько больше станут платить жители региона.
«Утвердить максимальные индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области. Период — с 1 июля по 31 декабря 2024 года: 10,2%», — говорится в постановлении правительства региона.
При этом плата вырастет не сразу до предела. В частности, теплоснабжение станет дороже на 9,6%. Такой же рост ждет тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также вывоз ТКО.
Газ подорожает на 10,13%. Электроснабжение — на 9% и 9,2% (в зависимости от времени суток).
Инфографика: URA.RU
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С 1 июля в Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги. В целом, максимальный рост может составить 10,2%, однако пока процент увеличения будет ниже. URA.RU проанализировало, за что и на сколько больше станут платить жители региона. «Утвердить максимальные индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области. Период — с 1 июля по 31 декабря 2024 года: 10,2%», — говорится в постановлении правительства региона. При этом плата вырастет не сразу до предела. В частности, теплоснабжение станет дороже на 9,6%. Такой же рост ждет тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также вывоз ТКО. Газ подорожает на 10,13%. Электроснабжение — на 9% и 9,2% (в зависимости от времени суток).