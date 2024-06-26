Общество ЖКХ и Городская среда На сколько в Тюменской области подорожает плата за коммуналку. Инфографика В Тюменской области с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги 27 июня 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + В основном повышение составит 9,6% Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 июля в Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги. В целом, максимальный рост может составить 10,2%, однако пока процент увеличения будет ниже. URA.RU проанализировало, за что и на сколько больше станут платить жители региона. «Утвердить максимальные индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области. Период — с 1 июля по 31 декабря 2024 года: 10,2%», — говорится в постановлении правительства региона. При этом плата вырастет не сразу до предела. В частности, теплоснабжение станет дороже на 9,6%. Такой же рост ждет тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также вывоз ТКО. Газ подорожает на 10,13%. Электроснабжение — на 9% и 9,2% (в зависимости от времени суток). Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С 1 июля в Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги. В целом, максимальный рост может составить 10,2%, однако пока процент увеличения будет ниже. URA.RU проанализировало, за что и на сколько больше станут платить жители региона. «Утвердить максимальные индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области. Период — с 1 июля по 31 декабря 2024 года: 10,2%», — говорится в постановлении правительства региона. При этом плата вырастет не сразу до предела. В частности, теплоснабжение станет дороже на 9,6%. Такой же рост ждет тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также вывоз ТКО. Газ подорожает на 10,13%. Электроснабжение — на 9% и 9,2% (в зависимости от времени суток). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям