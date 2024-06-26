26 июня 2024

На сколько в Тюменской области подорожает плата за коммуналку. Инфографика

В Тюменской области с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, Счет за ЖКХ, деньги, счет за жкх, счет за коммуналку, оплата жкх, риц
В основном повышение составит 9,6% Фото:

С 1 июля в Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги. В целом, максимальный рост может составить 10,2%, однако пока процент увеличения будет ниже. URA.RU проанализировало, за что и на сколько больше станут платить жители региона.

«Утвердить максимальные индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области. Период — с 1 июля по 31 декабря 2024 года: 10,2%», — говорится в постановлении правительства региона.

При этом плата вырастет не сразу до предела. В частности, теплоснабжение станет дороже на 9,6%. Такой же рост ждет тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также вывоз ТКО.

Газ подорожает на 10,13%. Электроснабжение — на 9% и 9,2% (в зависимости от времени суток).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июля в Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги. В целом, максимальный рост может составить 10,2%, однако пока процент увеличения будет ниже. URA.RU проанализировало, за что и на сколько больше станут платить жители региона. «Утвердить максимальные индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области. Период — с 1 июля по 31 декабря 2024 года: 10,2%», — говорится в постановлении правительства региона. При этом плата вырастет не сразу до предела. В частности, теплоснабжение станет дороже на 9,6%. Такой же рост ждет тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также вывоз ТКО. Газ подорожает на 10,13%. Электроснабжение — на 9% и 9,2% (в зависимости от времени суток).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...