Мишустин: фонд «Круг добра» в 2023 году обеспечил лекарствами 2,5 тысяч детей

Мишустин: фонд «Круг добра» в 2023 году обеспечил лекарствами 2,5 тысячи детей

27 июня 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Около 300 детей получили необходимы средства реабилитации, заявил Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU Государственный фонд «Круг добра», созданный по решению президента России Владимира Путина, в 2023 году обеспечил дорогостоящими лекарствами около 2,5 тысячи детей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Созданный по решению президента государственный фонд „Круг добра“ обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей», — приводит слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что еще около 300 детей получили необходимые медицинские изделия и средства реабилитации. Кроме того, кабмин выделит более 24,5 миллиарда рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Перечень препаратов, закупаемых через фонд, постоянно расширяется. Для помощи детям используются новые сложные и уникальные методики лечения. Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства, это требует дополнительных финансовых ресурсов, которые будут выделены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный фонд «Круг добра», созданный по решению президента России Владимира Путина, в 2023 году обеспечил дорогостоящими лекарствами около 2,5 тысячи детей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Созданный по решению президента государственный фонд „Круг добра“ обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей», — приводит слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что еще около 300 детей получили необходимые медицинские изделия и средства реабилитации. Кроме того, кабмин выделит более 24,5 миллиарда рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Перечень препаратов, закупаемых через фонд, постоянно расширяется. Для помощи детям используются новые сложные и уникальные методики лечения. Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства, это требует дополнительных финансовых ресурсов, которые будут выделены.