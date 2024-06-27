В Китае до смерти избили многодетного отца-дальнобойщика из Свердловской области

27 июня 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Свердловчанина избили за помощь другим людям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Китае до смерти избили 43-летнего дальнобойщика Андрея Лунегова из Красноуфимска (Свердловская область), который был в командировке. Мужчину сильно ударил по голове другой водитель, когда он заступился за людей. У него осталось трое детей, рассказала подруга семьи погибшего Ирина. «Он был в командировке, заступился за людей, и его ударили по голове. Андрей всегда помогал людям, но оказался жертвой обстоятельств. Был очень хорошим человеком и семьянином, у него осталось трое детей», — передает E1.ru слова Ирины. После потасовки Лунегова доставили в больницу, где он лежал в коме, но в течение четырех дней скончался. Супруга погибшего, узнав о трагедии, сразу же полетела в Китай. Теперь семье требуется собрать два миллиона рублей, чтобы транспортировать тело на родину. Одна из дочек Лунегова учится во втором классе, вторая в девятом, а сыну исполнилось 18 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Китае до смерти избили 43-летнего дальнобойщика Андрея Лунегова из Красноуфимска (Свердловская область), который был в командировке. Мужчину сильно ударил по голове другой водитель, когда он заступился за людей. У него осталось трое детей, рассказала подруга семьи погибшего Ирина. «Он был в командировке, заступился за людей, и его ударили по голове. Андрей всегда помогал людям, но оказался жертвой обстоятельств. Был очень хорошим человеком и семьянином, у него осталось трое детей», — передает E1.ru слова Ирины. После потасовки Лунегова доставили в больницу, где он лежал в коме, но в течение четырех дней скончался. Супруга погибшего, узнав о трагедии, сразу же полетела в Китай. Теперь семье требуется собрать два миллиона рублей, чтобы транспортировать тело на родину. Одна из дочек Лунегова учится во втором классе, вторая в девятом, а сыну исполнилось 18 лет.