Mash: спасатели нашли тело несовершеннолетней Арины под поездом в Коми

27 июня 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Поезд сошел с рельсов днем ранее Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc Тело несовершеннолетней Арины, которая ехала в поезде Воркута — Новороссийск 26 июня, нашли спасатели под десятым вагоном. Ранее девушка считалась пропавшей без вести. «Тело 16-летней Арины нашли под десятым вагоном поезда Воркута — Новороссийск, который вчера сошел с путей в Коми», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее девушка считалась пропавшей без вести, ее искали в том числе с помощью водолазов в протекающей рядом с местом крушения реке. Она стала четвертой погибшей в этом происшествии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело несовершеннолетней Арины, которая ехала в поезде Воркута — Новороссийск 26 июня, нашли спасатели под десятым вагоном. Ранее девушка считалась пропавшей без вести. «Тело 16-летней Арины нашли под десятым вагоном поезда Воркута — Новороссийск, который вчера сошел с путей в Коми», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее девушка считалась пропавшей без вести, ее искали в том числе с помощью водолазов в протекающей рядом с местом крушения реке. Она стала четвертой погибшей в этом происшествии.