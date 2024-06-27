Mash: спасатели нашли тело несовершеннолетней Арины под поездом в Коми

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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
Поезд сошел с рельсов днем ранее Фото:

Тело несовершеннолетней Арины, которая ехала в поезде Воркута — Новороссийск 26 июня, нашли спасатели под десятым вагоном. Ранее девушка считалась пропавшей без вести.

«Тело 16-летней Арины нашли под десятым вагоном поезда Воркута — Новороссийск, который вчера сошел с путей в Коми», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее девушка считалась пропавшей без вести, ее искали в том числе с помощью водолазов в протекающей рядом с местом крушения реке. Она стала четвертой погибшей в этом происшествии.

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Тело несовершеннолетней Арины, которая ехала в поезде Воркута — Новороссийск 26 июня, нашли спасатели под десятым вагоном. Ранее девушка считалась пропавшей без вести. «Тело 16-летней Арины нашли под десятым вагоном поезда Воркута — Новороссийск, который вчера сошел с путей в Коми», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее девушка считалась пропавшей без вести, ее искали в том числе с помощью водолазов в протекающей рядом с местом крушения реке. Она стала четвертой погибшей в этом происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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