Свердловские власти зачищают Общественную палату

Свердловское заксобрание утвердило список кандидатов в Общественную палату

27 июня 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Список кандидатов в новый созыв обновился почти наполовину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Список кандидатов в новый созыв Общественной палаты Свердловской области от регионального заксобрания обновился почти наполовину: из 14 человек шестеро — новые люди. Фамилии тех, кто прошел депутатский отбор, озвучили на заседании комитета по местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU. В прошлый раз список кандидатов в Общественную палату от заксо парламентарии утверждали в 2021-м году. Из тех, кто прошел тогда, но не прошел сейчас — Феликс Бадаев (его кандидатуру предлагало «Свердловское диабетическое общество»), Дмитрий Бугров («Волонтерский центр Свердловской области»), Елена Зверева («Областная организация Российского Союза Молодежи»), Сергей Павленко («Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма») и Евгений Тетерин («Общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов»). Вместо них в новый созыв войдут ректор УрФУ Виктор Кокшаров, Владимир Дадеко («Общественная организация инвалидов войны в Афганистане»), Елена Николаева («Союз медицинского сообщества»), Анна Попова («Рок-клуб Реактор»), Алексей Белов («Уральский Добровольческий Корпус»). Окончательно список кандидатов утвердят на заседании заксобрания 2 июля. Еще 14 кандидатов в Общественную палату должен будет назвать губернатор Евгений Куйвашев. Затем эта группа из 28 общественников на первом изберет еще 14 человек. Итого в состав Общественной палаты войдут 42 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Список кандидатов в новый созыв Общественной палаты Свердловской области от регионального заксобрания обновился почти наполовину: из 14 человек шестеро — новые люди. Фамилии тех, кто прошел депутатский отбор, озвучили на заседании комитета по местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU. В прошлый раз список кандидатов в Общественную палату от заксо парламентарии утверждали в 2021-м году. Из тех, кто прошел тогда, но не прошел сейчас — Феликс Бадаев (его кандидатуру предлагало «Свердловское диабетическое общество»), Дмитрий Бугров («Волонтерский центр Свердловской области»), Елена Зверева («Областная организация Российского Союза Молодежи»), Сергей Павленко («Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма») и Евгений Тетерин («Общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов»). Вместо них в новый созыв войдут ректор УрФУ Виктор Кокшаров, Владимир Дадеко («Общественная организация инвалидов войны в Афганистане»), Елена Николаева («Союз медицинского сообщества»), Анна Попова («Рок-клуб Реактор»), Алексей Белов («Уральский Добровольческий Корпус»). Окончательно список кандидатов утвердят на заседании заксобрания 2 июля. Еще 14 кандидатов в Общественную палату должен будет назвать губернатор Евгений Куйвашев. Затем эта группа из 28 общественников на первом изберет еще 14 человек. Итого в состав Общественной палаты войдут 42 человека.