На Украине выпустили игру «Тиса», которая учит уклоняться от мобилизации

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Новая мобильная игра учит украинцев сбегать из страны в ЕС Фото:

На Украине вышла игра «Тиса» для смартфонов, которая учит уклоняться от мобилизации. Сейчас она доступна для скачивания в App Store за пределами России. Тиса — это река, находящаяся на границе с Украиной и Румынией, через которую уклонисты пытаются незаконно пересечь границу, но не у всех получается.

«Попробуйте переплыть реку в тысячу раз больше, чем все остальные в мире, покажите, кто здесь настоящий профессионал. Пригласите своих друзей и решите, кто из вас настоящий король Тисы. <.> Переплыть Тису еще никогда не было так просто», — написано в описании приложения в App Store.

Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что новая мобильная игра «Тиса», может побуждать уклонистов к опрометчивым попыткам незаконного пересечения границы. В игре нужно быстро нажимать кнопку, чтобы добраться до берегов ЕС, игнорируя риск утопления. Демченко подчеркнул, что, несмотря на многочисленные случаи гибели людей в реальности, игра может способствовать популяризации опасных действий. Демченко напомнил, что в реальной жизни переплывать эту реку смертельно опасно, передает слова Демченко telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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На Украине вышла игра «Тиса» для смартфонов, которая учит уклоняться от мобилизации. Сейчас она доступна для скачивания в App Store за пределами России. Тиса — это река, находящаяся на границе с Украиной и Румынией, через которую уклонисты пытаются незаконно пересечь границу, но не у всех получается. «Попробуйте переплыть реку в тысячу раз больше, чем все остальные в мире, покажите, кто здесь настоящий профессионал. Пригласите своих друзей и решите, кто из вас настоящий король Тисы. <.> Переплыть Тису еще никогда не было так просто», — написано в описании приложения в App Store. Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что новая мобильная игра «Тиса», может побуждать уклонистов к опрометчивым попыткам незаконного пересечения границы. В игре нужно быстро нажимать кнопку, чтобы добраться до берегов ЕС, игнорируя риск утопления. Демченко подчеркнул, что, несмотря на многочисленные случаи гибели людей в реальности, игра может способствовать популяризации опасных действий. Демченко напомнил, что в реальной жизни переплывать эту реку смертельно опасно, передает слова Демченко telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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