На Украине выпустили игру «Тиса», которая учит уклоняться от мобилизации

27 июня 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Новая мобильная игра учит украинцев сбегать из страны в ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На Украине вышла игра «Тиса» для смартфонов, которая учит уклоняться от мобилизации. Сейчас она доступна для скачивания в App Store за пределами России. Тиса — это река, находящаяся на границе с Украиной и Румынией, через которую уклонисты пытаются незаконно пересечь границу, но не у всех получается. «Попробуйте переплыть реку в тысячу раз больше, чем все остальные в мире, покажите, кто здесь настоящий профессионал. Пригласите своих друзей и решите, кто из вас настоящий король Тисы. <.> Переплыть Тису еще никогда не было так просто», — написано в описании приложения в App Store. Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что новая мобильная игра «Тиса», может побуждать уклонистов к опрометчивым попыткам незаконного пересечения границы. В игре нужно быстро нажимать кнопку, чтобы добраться до берегов ЕС, игнорируя риск утопления. Демченко подчеркнул, что, несмотря на многочисленные случаи гибели людей в реальности, игра может способствовать популяризации опасных действий. Демченко напомнил, что в реальной жизни переплывать эту реку смертельно опасно, передает слова Демченко telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине вышла игра «Тиса» для смартфонов, которая учит уклоняться от мобилизации. Сейчас она доступна для скачивания в App Store за пределами России. Тиса — это река, находящаяся на границе с Украиной и Румынией, через которую уклонисты пытаются незаконно пересечь границу, но не у всех получается. «Попробуйте переплыть реку в тысячу раз больше, чем все остальные в мире, покажите, кто здесь настоящий профессионал. Пригласите своих друзей и решите, кто из вас настоящий король Тисы. <.> Переплыть Тису еще никогда не было так просто», — написано в описании приложения в App Store. Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что новая мобильная игра «Тиса», может побуждать уклонистов к опрометчивым попыткам незаконного пересечения границы. В игре нужно быстро нажимать кнопку, чтобы добраться до берегов ЕС, игнорируя риск утопления. Демченко подчеркнул, что, несмотря на многочисленные случаи гибели людей в реальности, игра может способствовать популяризации опасных действий. Демченко напомнил, что в реальной жизни переплывать эту реку смертельно опасно, передает слова Демченко telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».