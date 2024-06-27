Солист Челябинской филармонии покусал полицейского при попытке уйти от погони

27 июня 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали артиста несмотря на сопротивление Фото: Илья Московец © URA.RU Один из артистов Челябинской филармонии покусал инспектора ДПС, пытаясь уйти от погони. Как сообщили URA.RU 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении артиста возбуждено уголовное дело, он готовится к судебному процессу. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении солиста-вокалиста Челябинской филармонии, обвиняемого по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в Чебаркульский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инспекторы ДПС остановили автомобиль солиста-вокалиста в деревне Верхние Караси. Причиной остановки стало неисправное состояние транспортного средства. Водитель же попытался скрыться от стражей порядка. Сотрудники догнали артиста, но в ходе задержания он оказал сопротивление, укусив одного из инспекторов за руку и ударив второго по ноге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из артистов Челябинской филармонии покусал инспектора ДПС, пытаясь уйти от погони. Как сообщили URA.RU 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении артиста возбуждено уголовное дело, он готовится к судебному процессу. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении солиста-вокалиста Челябинской филармонии, обвиняемого по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в Чебаркульский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инспекторы ДПС остановили автомобиль солиста-вокалиста в деревне Верхние Караси. Причиной остановки стало неисправное состояние транспортного средства. Водитель же попытался скрыться от стражей порядка. Сотрудники догнали артиста, но в ходе задержания он оказал сопротивление, укусив одного из инспекторов за руку и ударив второго по ноге.