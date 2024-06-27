Солист Челябинской филармонии покусал полицейского при попытке уйти от погони

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, надпись, полиция
Полицейские задержали артиста несмотря на сопротивление Фото:

Один из артистов Челябинской филармонии покусал инспектора ДПС, пытаясь уйти от погони. Как сообщили URA.RU 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении артиста возбуждено уголовное дело, он готовится к судебному процессу.

«Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении солиста-вокалиста Челябинской филармонии, обвиняемого по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в Чебаркульский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль солиста-вокалиста в деревне Верхние Караси. Причиной остановки стало неисправное состояние транспортного средства. Водитель же попытался скрыться от стражей порядка. Сотрудники догнали артиста, но в ходе задержания он оказал сопротивление, укусив одного из инспекторов за руку и ударив второго по ноге.

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Один из артистов Челябинской филармонии покусал инспектора ДПС, пытаясь уйти от погони. Как сообщили URA.RU 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении артиста возбуждено уголовное дело, он готовится к судебному процессу. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении солиста-вокалиста Челябинской филармонии, обвиняемого по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в Чебаркульский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инспекторы ДПС остановили автомобиль солиста-вокалиста в деревне Верхние Караси. Причиной остановки стало неисправное состояние транспортного средства. Водитель же попытался скрыться от стражей порядка. Сотрудники догнали артиста, но в ходе задержания он оказал сопротивление, укусив одного из инспекторов за руку и ударив второго по ноге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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