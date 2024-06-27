Мэр из ХМАО завершает строительство набережной

Глава Нижневартовского района ХМАО проверил новую набережную в Излучинске
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Набережную в Излучинске построят до августа 2024 года
Набережную в Излучинске построят до августа 2024 года Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин оценил готовность новой набережной в Излучинске. Работы по реконструкции будут завершены до августа 2024 года.

«Глава Нижневартовского района Борис Саломатин проконтролировал ход работ по обновлению набережной реки Окуневка в Излучинске. Работы выполнены на 90%, к августу они будут завершены», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

Глава района поручил подрядчикам выполнить качественное озеленение на набережной и согласовать цветовой дизайн амфитеатра, который возводят на новой прогулочной зоне. В настоящее время строители выкладывают стены амфитеатра природным камнем — лемезитом. Таким же материалом покрывают смотровые площадки.

 Ранее URA.RU писало, что сроки окончания реконструкции набережной в Излучинске пришлось перенести. Работы по озеленению и строительству амфитеатра сдвинули на 2024 год.

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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин оценил готовность новой набережной в Излучинске. Работы по реконструкции будут завершены до августа 2024 года. «Глава Нижневартовского района Борис Саломатин проконтролировал ход работ по обновлению набережной реки Окуневка в Излучинске. Работы выполнены на 90%, к августу они будут завершены», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Глава района поручил подрядчикам выполнить качественное озеленение на набережной и согласовать цветовой дизайн амфитеатра, который возводят на новой прогулочной зоне. В настоящее время строители выкладывают стены амфитеатра природным камнем — лемезитом. Таким же материалом покрывают смотровые площадки.  Ранее URA.RU писало, что сроки окончания реконструкции набережной в Излучинске пришлось перенести. Работы по озеленению и строительству амфитеатра сдвинули на 2024 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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