Мэр из ХМАО завершает строительство набережной

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин оценил готовность новой набережной в Излучинске. Работы по реконструкции будут завершены до августа 2024 года.
«Глава Нижневартовского района Борис Саломатин проконтролировал ход работ по обновлению набережной реки Окуневка в Излучинске. Работы выполнены на 90%, к августу они будут завершены», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.
Глава района поручил подрядчикам выполнить качественное озеленение на набережной и согласовать цветовой дизайн амфитеатра, который возводят на новой прогулочной зоне. В настоящее время строители выкладывают стены амфитеатра природным камнем — лемезитом. Таким же материалом покрывают смотровые площадки.
Ранее URA.RU писало, что сроки окончания реконструкции набережной в Излучинске пришлось перенести. Работы по озеленению и строительству амфитеатра сдвинули на 2024 год.
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