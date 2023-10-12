Власти в ХМАО перенесли сроки окончания реконструкции набережной

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Набережная Тобола. Курган, набережная, набереженая тобола
Набережную в Излучинске планируют завершить в 2024 году Фото:

В Излучинске Нижневартовского района ХМАО перенесли сроки окончания реконструкции набережной реки Окуневка, которую собирались завершить в 2023 году. В пресс-службе Нижневартовского района сообщили, что работы по озеленению и строительству амфитеатра сдвинули на 2024 год.

«В этом году подрядчики не успевают доделать набережную, поэтому пришлось перенести работы на 2024 год. Готовность проекта — почти 90%, осталось провести озеленение и достроить амфитеатр», — сообщили в пресс-службе.

Обновлять набережную в Излучинске начали в 2022 году. На первом этапе провели демонтаж старых конструкций. Этим летом строители приступили ко второму этапу: обустроили нижний ярус, смотровые площадки, тротуары, велодорожки, пандусы, установили ограждения и систему освещения на верхнем ярусе.

Ранее URA. RU писало, что реконструкция набережной в Излучинске вошла в число победителей национального проекта «Жилье и городская среда». На строительство зоны отдыха из муниципального бюджета выделено порядка 80 млн рублей.

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В Излучинске Нижневартовского района ХМАО перенесли сроки окончания реконструкции набережной реки Окуневка, которую собирались завершить в 2023 году. В пресс-службе Нижневартовского района сообщили, что работы по озеленению и строительству амфитеатра сдвинули на 2024 год. «В этом году подрядчики не успевают доделать набережную, поэтому пришлось перенести работы на 2024 год. Готовность проекта — почти 90%, осталось провести озеленение и достроить амфитеатр», — сообщили в пресс-службе. Обновлять набережную в Излучинске начали в 2022 году. На первом этапе провели демонтаж старых конструкций. Этим летом строители приступили ко второму этапу: обустроили нижний ярус, смотровые площадки, тротуары, велодорожки, пандусы, установили ограждения и систему освещения на верхнем ярусе. Ранее URA. RU писало, что реконструкция набережной в Излучинске вошла в число победителей национального проекта «Жилье и городская среда». На строительство зоны отдыха из муниципального бюджета выделено порядка 80 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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