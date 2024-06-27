27 июня 2024

ЦУР: у жителей Севастополя пытались выманить видео атаки ВСУ

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У жителей Севастополя пытались обманом получить информацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки украинских войск на город. Чтобы получить эти данные, они представлялись сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

«После атаки анонимные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами. Они пытались получить от жителей фото или видео», — приводят РИА Новости слова Бохан в эфире местного телеканала СТВ.

По ее данным, провокаторы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами, сотрудниками ФСБ. Все они просили рассказать, что происходит в городе и просили отправить фото или видео материалы.

ВСУ 23 июня совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Ранения получили 153 человека. В результате атаки погибли четверо человек, из которых двое — дети.

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Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки украинских войск на город. Чтобы получить эти данные, они представлялись сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан. «После атаки анонимные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами. Они пытались получить от жителей фото или видео», — приводят РИА Новости слова Бохан в эфире местного телеканала СТВ. По ее данным, провокаторы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами, сотрудниками ФСБ. Все они просили рассказать, что происходит в городе и просили отправить фото или видео материалы. ВСУ 23 июня совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Ранения получили 153 человека. В результате атаки погибли четверо человек, из которых двое — дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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