ЦУР: у жителей Севастополя пытались выманить видео атаки ВСУ

28 июня 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

У жителей Севастополя пытались обманом получить информацию Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки украинских войск на город. Чтобы получить эти данные, они представлялись сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан. «После атаки анонимные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами. Они пытались получить от жителей фото или видео», — приводят РИА Новости слова Бохан в эфире местного телеканала СТВ. По ее данным, провокаторы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами, сотрудниками ФСБ. Все они просили рассказать, что происходит в городе и просили отправить фото или видео материалы. ВСУ 23 июня совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Ранения получили 153 человека. В результате атаки погибли четверо человек, из которых двое — дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки украинских войск на город. Чтобы получить эти данные, они представлялись сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан. «После атаки анонимные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами. Они пытались получить от жителей фото или видео», — приводят РИА Новости слова Бохан в эфире местного телеканала СТВ. По ее данным, провокаторы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами, сотрудниками ФСБ. Все они просили рассказать, что происходит в городе и просили отправить фото или видео материалы. ВСУ 23 июня совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Ранения получили 153 человека. В результате атаки погибли четверо человек, из которых двое — дети.