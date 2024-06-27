На главной переправе ЯНАО приостановили работу паромов из-за погоды

Ветер повлиял на работу паромов на главной переправе ЯНАО
На переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановлена работа паромного сообщения. Такое решение принято из-за усиления ветра, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Внимание! Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — написано в telegram-канале ведомства.
О том, когда закончатся ограничения — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.
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