27 июня 2024
26 июня 2024

На главной переправе ЯНАО приостановили работу паромов из-за погоды

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Ветер повлиял на работу паромов на главной переправе ЯНАО
Ветер повлиял на работу паромов на главной переправе ЯНАО Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановлена работа паромного сообщения. Такое решение принято из-за усиления ветра, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Внимание! Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — написано в telegram-канале ведомства.

О том, когда закончатся ограничения — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.

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На переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановлена работа паромного сообщения. Такое решение принято из-за усиления ветра, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Внимание! Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — написано в telegram-канале ведомства. О том, когда закончатся ограничения — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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