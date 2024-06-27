США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за ее связей с РФ

28 июня 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Критенбринк также указал на важность работы с международным сообществом для ужесточения санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты планируют усилить усилия по сдерживанию КНДР и противодействию ее взаимодействию с Россией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк. «Однако в текущих обстоятельствах нам не остается ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания», — сказал Критенбринк во время слушаний в палате представителей конгресса. Критенбринк подчеркнул необходимость укрепления двусторонних альянсов с Республикой Корея и Японией, а также расширения трехстороннего сотрудничества в области безопасности. Он также указал на важность работы с международным сообществом для ужесточения санкций против лиц, способствующих торговле между Россией и Северной Кореей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты планируют усилить усилия по сдерживанию КНДР и противодействию ее взаимодействию с Россией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк. «Однако в текущих обстоятельствах нам не остается ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания», — сказал Критенбринк во время слушаний в палате представителей конгресса. Критенбринк подчеркнул необходимость укрепления двусторонних альянсов с Республикой Корея и Японией, а также расширения трехстороннего сотрудничества в области безопасности. Он также указал на важность работы с международным сообществом для ужесточения санкций против лиц, способствующих торговле между Россией и Северной Кореей.