27 июня 2024

США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за ее связей с РФ

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Критенбринк также указал на важность работы с международным сообществом для ужесточения санкций Фото:

Соединенные Штаты планируют усилить усилия по сдерживанию КНДР и противодействию ее взаимодействию с Россией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк.

«Однако в текущих обстоятельствах нам не остается ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания», — сказал Критенбринк во время слушаний в палате представителей конгресса. Критенбринк подчеркнул необходимость укрепления двусторонних альянсов с Республикой Корея и Японией, а также расширения трехстороннего сотрудничества в области безопасности. Он также указал на важность работы с международным сообществом для ужесточения санкций против лиц, способствующих торговле между Россией и Северной Кореей.

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Соединенные Штаты планируют усилить усилия по сдерживанию КНДР и противодействию ее взаимодействию с Россией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк. «Однако в текущих обстоятельствах нам не остается ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания», — сказал Критенбринк во время слушаний в палате представителей конгресса. Критенбринк подчеркнул необходимость укрепления двусторонних альянсов с Республикой Корея и Японией, а также расширения трехстороннего сотрудничества в области безопасности. Он также указал на важность работы с международным сообществом для ужесточения санкций против лиц, способствующих торговле между Россией и Северной Кореей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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