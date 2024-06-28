Обвиняемую в мошенничестве россиянку Лебедеву экстрадировали из Бразилии

Пострадавшие компании понесли ущерб на сумму 67 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россиянка Вероника Лебедева, обвиняемая в крупном мошенничестве, экстрадирована из Бразилии в Россию сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По запросу Генеральной прокуратуры РФ в аэропорту города Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила Волк.

Лебедева была объявлена в международный розыск в сентябре 2020 года. Ее обвинили в мошенничестве, связанном с невыполнением договорных обязательств по поставке строительных материалов. В итоге пострадавшие компании понесли ущерб на сумму 67 миллионов рублей.