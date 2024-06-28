Обвиняемую в мошенничестве россиянку Лебедеву экстрадировали из Бразилии

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Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Пострадавшие компании понесли ущерб на сумму 67 миллионов рублей Фото:

Россиянка Вероника Лебедева, обвиняемая в крупном мошенничестве, экстрадирована из Бразилии в Россию сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По запросу Генеральной прокуратуры РФ в аэропорту города Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила Волк.

Лебедева была объявлена в международный розыск в сентябре 2020 года. Ее обвинили в мошенничестве, связанном с невыполнением договорных обязательств по поставке строительных материалов. В итоге пострадавшие компании понесли ущерб на сумму 67 миллионов рублей.

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Россиянка Вероника Лебедева, обвиняемая в крупном мошенничестве, экстрадирована из Бразилии в Россию сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «По запросу Генеральной прокуратуры РФ в аэропорту города Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила Волк. Лебедева была объявлена в международный розыск в сентябре 2020 года. Ее обвинили в мошенничестве, связанном с невыполнением договорных обязательств по поставке строительных материалов. В итоге пострадавшие компании понесли ущерб на сумму 67 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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