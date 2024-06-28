Уехавшая на Украину певица Максакова* не оплатила долги в РФ

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (признана Минюстом РФ иноагентом) не оплатила долги в России на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных документах.
«У 46-летней Марии Максаковой две непогашенные задолженности на сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей, за неуплату было начислено еще 4233 рубля. Вторая является взысканием имущественного характера в пользу юридических или физических лиц на сумму 25 тысяч рублей, которая так же не была погашена, после чего начислили взыскание на две тысячи рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Максакова была признана иноагентом в мае 2023 года. Сообщалось, что она призывала к предоставлению вооружения Украине и свержению действующей государственной власти в России. Также в 2023 году певица была оштрафована на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах к соцсетях, пишет RT.
*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
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