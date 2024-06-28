Уехавшая на Украину певица Максакова* не оплатила долги в РФ

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Мария Максакова (признана Минюстом РФ иноагентом) не оплатила долги на сумму более 60 тысяч рублей
Мария Максакова (признана Минюстом РФ иноагентом) не оплатила долги на сумму более 60 тысяч рублей Фото:

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (признана Минюстом РФ иноагентом) не оплатила долги в России на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных документах.

«У 46-летней Марии Максаковой две непогашенные задолженности на сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей, за неуплату было начислено еще 4233 рубля. Вторая является взысканием имущественного характера в пользу юридических или физических лиц на сумму 25 тысяч рублей, которая так же не была погашена, после чего начислили взыскание на две тысячи рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Максакова была признана иноагентом в мае 2023 года. Сообщалось, что она призывала к предоставлению вооружения Украине и свержению действующей государственной власти в России. Также в 2023 году певица была оштрафована на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах к соцсетях, пишет RT.

*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом

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Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (признана Минюстом РФ иноагентом) не оплатила долги в России на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных документах. «У 46-летней Марии Максаковой две непогашенные задолженности на сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей, за неуплату было начислено еще 4233 рубля. Вторая является взысканием имущественного характера в пользу юридических или физических лиц на сумму 25 тысяч рублей, которая так же не была погашена, после чего начислили взыскание на две тысячи рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы. Максакова была признана иноагентом в мае 2023 года. Сообщалось, что она призывала к предоставлению вооружения Украине и свержению действующей государственной власти в России. Также в 2023 году певица была оштрафована на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах к соцсетях, пишет RT. *Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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