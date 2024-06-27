27 июня 2024

Пермяки интересуются путевками в Крым, несмотря на атаки на Севастополь

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым. Новый Свет, Судак, Мыс Меганом, Ялта, Феодосия, Севастополь, крым, черное море, чайки
Пермяки не боятся ехать на отдых Фото:

Жители Перми не отказываются от забронированных путевок в Крым, несмотря на атаку на Севастополь, которая произошла 23 июня. Хотя спрос на это направление заметно меньше, чем на другие популярные курорты, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Заявки на аннулирование туров в Крым не поступали. Люди интересуются отдыхом в этом направлении в срок до августа. Многие спрашивают только про проезд, а кто-то про проезд и проживание», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Турагент уточнила, что спрос на путевки в Крым намного меньше, чем в Анапу, Геленджик или Сочи. Но, по сравнению с 2023 годом, он остается на прежнем уровне. Собеседница агентства добавила, что сейчас из Перми в Крым можно добраться только на поезде, автобусе или автомобиле. Стоимость недельных туров начинается от 48 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки начали направлять запросы на перенос туров в Дагестан. Причиной этому стала серия террористических атак.

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Жители Перми не отказываются от забронированных путевок в Крым, несмотря на атаку на Севастополь, которая произошла 23 июня. Хотя спрос на это направление заметно меньше, чем на другие популярные курорты, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Заявки на аннулирование туров в Крым не поступали. Люди интересуются отдыхом в этом направлении в срок до августа. Многие спрашивают только про проезд, а кто-то про проезд и проживание», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Турагент уточнила, что спрос на путевки в Крым намного меньше, чем в Анапу, Геленджик или Сочи. Но, по сравнению с 2023 годом, он остается на прежнем уровне. Собеседница агентства добавила, что сейчас из Перми в Крым можно добраться только на поезде, автобусе или автомобиле. Стоимость недельных туров начинается от 48 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки начали направлять запросы на перенос туров в Дагестан. Причиной этому стала серия террористических атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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