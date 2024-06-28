В Тамбовской области горит нефтебаза из-за атаки ВСУ

Из-за прилета БПЛА со стороны Украины в Тамбовской области загорелась нефтебаза. Об этом заявил глава региона Максим Егоров.
«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу», — написал Егоров
Он подчеркнул, что в настоящее время пожар локализовали. Егоров отметил, что жертвы отсутствуют.
Ближайший населенный пункт находится в трех километрах от нефтебазы. Егоров добавил, что в случае ухудшения ситуации готовы меры по эвакуации жителей.
Это не первая атака БПЛА по региону. Ранее Егоров также сообщал о пожаре на нефтебазе, передает телеканал 360.
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