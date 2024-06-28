В Тамбовской области горит нефтебаза из-за атаки ВСУ

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Максим Егоров отметил, что пожар локализован Фото:

Из-за прилета БПЛА со стороны Украины в Тамбовской области загорелась нефтебаза. Об этом заявил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу», — написал Егоров в своем telegram-канале. По его словам, из-за прилета началось возгорание.

Он подчеркнул, что в настоящее время пожар локализовали. Егоров отметил, что жертвы отсутствуют.

Ближайший населенный пункт находится в трех километрах от нефтебазы. Егоров добавил, что в случае ухудшения ситуации готовы меры по эвакуации жителей.

Это не первая атака БПЛА по региону. Ранее Егоров также сообщал о пожаре на нефтебазе, передает телеканал 360.

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Из-за прилета БПЛА со стороны Украины в Тамбовской области загорелась нефтебаза. Об этом заявил глава региона Максим Егоров. «Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу», — написал Егоров в своем telegram-канале. По его словам, из-за прилета началось возгорание. Он подчеркнул, что в настоящее время пожар локализовали. Егоров отметил, что жертвы отсутствуют. Ближайший населенный пункт находится в трех километрах от нефтебазы. Егоров добавил, что в случае ухудшения ситуации готовы меры по эвакуации жителей. Это не первая атака БПЛА по региону. Ранее Егоров также сообщал о пожаре на нефтебазе, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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