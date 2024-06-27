Жительница ЯНАО, неожиданно напавшая с ножом на спутника, отправится в колонию

Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) отправят в колонию на шесть лет за то, что она на вечеринке напала на мужчину, с которым совместно распивала алкоголь в компании, и попыталась его зарезать. Обвинительный приговор поддержал заместитель прокурора ЯНАО Александр Тыльченко, сообщили в прокуратуре.
«В ночь с 10 на 11 февраля 2024 года подсудимая и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире у своей знакомой, к которой пришли на день рождения. В ходе ссоры женщина вооружилась ножом и нанесла мужчине удары в область щеки и шеи», — сообщили в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
Присутствующие в квартире люди остановили женщину, а пострадавший был экстренно госпитализирован и получил необходимую помощь в медучреждении. Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.
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Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) отправят в колонию на шесть лет за то, что она на вечеринке напала на мужчину, с которым совместно распивала алкоголь в компании, и попыталась его зарезать. Обвинительный приговор поддержал заместитель прокурора ЯНАО Александр Тыльченко, сообщили в прокуратуре. «В ночь с 10 на 11 февраля 2024 года подсудимая и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире у своей знакомой, к которой пришли на день рождения. В ходе ссоры женщина вооружилась ножом и нанесла мужчине удары в область щеки и шеи», — сообщили в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Присутствующие в квартире люди остановили женщину, а пострадавший был экстренно госпитализирован и получил необходимую помощь в медучреждении. Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.