27 июня 2024

Жительница ЯНАО, неожиданно напавшая с ножом на спутника, отправится в колонию

Суд отправил в колонию жительницу ЯНАО за нападение с ножом на знакомого
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Лабытнанги набросилась с кухонным ножом на мужчину, с которым пришла в гости Фото:

Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) отправят в колонию на шесть лет за то, что она на вечеринке напала на мужчину, с которым совместно распивала алкоголь в компании, и попыталась его зарезать. Обвинительный приговор поддержал заместитель прокурора ЯНАО Александр Тыльченко, сообщили в прокуратуре.

«В ночь с 10 на 11 февраля 2024 года подсудимая и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире у своей знакомой, к которой пришли на день рождения. В ходе ссоры женщина вооружилась ножом и нанесла мужчине удары в область щеки и шеи», — сообщили в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Присутствующие в квартире люди остановили женщину, а пострадавший был экстренно госпитализирован и получил необходимую помощь в медучреждении. Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

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Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) отправят в колонию на шесть лет за то, что она на вечеринке напала на мужчину, с которым совместно распивала алкоголь в компании, и попыталась его зарезать. Обвинительный приговор поддержал заместитель прокурора ЯНАО Александр Тыльченко, сообщили в прокуратуре. «В ночь с 10 на 11 февраля 2024 года подсудимая и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире у своей знакомой, к которой пришли на день рождения. В ходе ссоры женщина вооружилась ножом и нанесла мужчине удары в область щеки и шеи», — сообщили в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Присутствующие в квартире люди остановили женщину, а пострадавший был экстренно госпитализирован и получил необходимую помощь в медучреждении. Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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