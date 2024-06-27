27 июня 2024

Жительница ХМАО убила супруга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяная югорчанка зарезала мужа из-за ссоры
Пьяная югорчанка зарезала мужа из-за ссоры Фото:

Жительница поселка Белый Яр (Сургутский район ХМАО) зарезала супруга из-за ссоры. Обвиняемую в убийстве арестовали, сообщает следственное управление СКР по ХМАО в своем telegram-канале.

«По версии следствия, вечером 22 июня 2024 года между обвиняемой, находившейся в состоянии опьянения, и ее супругом произошла ссора. Женщина нанесла потерпевшему смертельное ножевое ранение в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления через непродолжительное время», — говорится в сообщении.

Обвиняемую в убийстве отправили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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Жительница поселка Белый Яр (Сургутский район ХМАО) зарезала супруга из-за ссоры. Обвиняемую в убийстве арестовали, сообщает следственное управление СКР по ХМАО в своем telegram-канале. «По версии следствия, вечером 22 июня 2024 года между обвиняемой, находившейся в состоянии опьянения, и ее супругом произошла ссора. Женщина нанесла потерпевшему смертельное ножевое ранение в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления через непродолжительное время», — говорится в сообщении. Обвиняемую в убийстве отправили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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