Жительница ХМАО убила супруга

Пьяная югорчанка зарезала мужа из-за ссоры
Жительница поселка Белый Яр (Сургутский район ХМАО) зарезала супруга из-за ссоры. Обвиняемую в убийстве арестовали, сообщает следственное управление СКР по ХМАО в своем telegram-канале.
«По версии следствия, вечером 22 июня 2024 года между обвиняемой, находившейся в состоянии опьянения, и ее супругом произошла ссора. Женщина нанесла потерпевшему смертельное ножевое ранение в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления через непродолжительное время», — говорится в сообщении.
Обвиняемую в убийстве отправили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.
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