Журналисты выяснили, в каких боях участвует муж Блиновской на СВО

Mash: Блиновский участвует в боях под Красногоровкой

28 июня 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Блиновский участвует в боях под Красногоровкой Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен и муж скандально известной блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, Алексей Блиновский, числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Он принимает участие в боях под Красногоровкой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Алексей Блиновский перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что ранее Блиновский числился в 95-м стрелковом полку, его перевод был осуществлен по приказу из 1-го армейского корпуса. Переход бизнесмена в штурмовое подразделение прошел успешно, и новый коллектив тепло принял его в свои ряды. Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, куда он вернулся после того, как его жена Елена Блиновская заявила о банкротстве. Также отмечалось, что в зоне СВО он избегал участия в боевых действиях и выполнения своих служебных обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен и муж скандально известной блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, Алексей Блиновский, числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Он принимает участие в боях под Красногоровкой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Алексей Блиновский перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что ранее Блиновский числился в 95-м стрелковом полку, его перевод был осуществлен по приказу из 1-го армейского корпуса. Переход бизнесмена в штурмовое подразделение прошел успешно, и новый коллектив тепло принял его в свои ряды. Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, куда он вернулся после того, как его жена Елена Блиновская заявила о банкротстве. Также отмечалось, что в зоне СВО он избегал участия в боевых действиях и выполнения своих служебных обязанностей.