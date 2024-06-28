Журналисты выяснили, в каких боях участвует муж Блиновской на СВО

Mash: Блиновский участвует в боях под Красногоровкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Блиновский участвует в боях под Красногоровкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмен и муж скандально известной блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, Алексей Блиновский, числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Он принимает участие в боях под Красногоровкой. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Алексей Блиновский перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что ранее Блиновский числился в 95-м стрелковом полку, его перевод был осуществлен по приказу из 1-го армейского корпуса. Переход бизнесмена в штурмовое подразделение прошел успешно, и новый коллектив тепло принял его в свои ряды.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, куда он вернулся после того, как его жена Елена Блиновская заявила о банкротстве. Также отмечалось, что в зоне СВО он избегал участия в боевых действиях и выполнения своих служебных обязанностей.

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Бизнесмен и муж скандально известной блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, Алексей Блиновский, числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Он принимает участие в боях под Красногоровкой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Алексей Блиновский перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что ранее Блиновский числился в 95-м стрелковом полку, его перевод был осуществлен по приказу из 1-го армейского корпуса. Переход бизнесмена в штурмовое подразделение прошел успешно, и новый коллектив тепло принял его в свои ряды. Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, куда он вернулся после того, как его жена Елена Блиновская заявила о банкротстве. Также отмечалось, что в зоне СВО он избегал участия в боевых действиях и выполнения своих служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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