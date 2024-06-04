Mash сообщил, куда пропал муж Блиновской из зоны СВО

Бизнесмен Алексей Блиновский вернулся в воинскую часть после того, как его жена Елена Блиновская заявила о банкротстве. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Алексей Блиновский вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве», — заявлено в telegram-канале. Во время увольнения Блиновский решал имущественные вопросы в Москве.
Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Также выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО.
Заявление в суд о своем банкротстве блогер Елена Блиновская подала 3 июня. Соответствующую информацию разместили в картотеке арбитражного суда.
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