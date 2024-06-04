Mash сообщил, куда пропал муж Блиновской из зоны СВО

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Блиновский уезжал из воинской части, чтобы поправить свои дела в Москве
Блиновский уезжал из воинской части, чтобы поправить свои дела в Москве Фото:

Бизнесмен Алексей Блиновский вернулся в воинскую часть после того, как его жена Елена Блиновская заявила о банкротстве. Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«Алексей Блиновский вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве», — заявлено в telegram-канале. Во время увольнения Блиновский решал имущественные вопросы в Москве.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Также выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО.

Заявление в суд о своем банкротстве блогер Елена Блиновская подала 3 июня. Соответствующую информацию разместили в картотеке арбитражного суда.

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Бизнесмен Алексей Блиновский вернулся в воинскую часть после того, как его жена Елена Блиновская заявила о банкротстве. Об этом сообщил telegram-канал Mash.  «Алексей Блиновский вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве», — заявлено в telegram-канале. Во время увольнения Блиновский решал имущественные вопросы в Москве. Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Также выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО. Заявление в суд о своем банкротстве блогер Елена Блиновская подала 3 июня. Соответствующую информацию разместили в картотеке арбитражного суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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