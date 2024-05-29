Муж Блиновской покинул воинскую часть: что известно о супруге скандального блогера

РИАН: Муж Блиновской не участвовал в боевых действиях на СВО

29 мая 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Блиновский покинул воинскую часть в зоне СВО Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Бизнесмен и муж скандально известной блогерши Елены Блиновской Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Дело о самовольном оставлении части еще не было инициировано. Как позже выяснилось, бизнесмен не участвует в боевых действиях и избегает выполнения служебных обязанностей в зоне СВО. Что известно о сбежавшем муже блогерши — в материале URA.RU. Биография бизнесмена Алексей Блиновский родился в феврале 1983 года в городе Ярославль. После окончания школы он поступил в Ярославский государственный университет имени Павла Демидова, где в 2005 году получил экономическое образование. И в 2007 году он женился на Елене Останиной. С 2010 года Блиновский зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, предоставляющий вспомогательные услуги для бизнеса. Изначально его деятельность была сосредоточена в Ярославле, где он занимался строительством и оптовой торговлей через фирмы «Абсолют» и «Агроснаб». Позже он основал на родине компанию «Гуфо», специализирующуюся на производстве оборудования для пищевой промышленности, и «Аквакультуру» в Вологодской области. Блиновский продолжил расширять свои инвестиции, вложив средства в ювелирный бизнес с компанией «Алмаз» в Москве в 2018 году. В последующие годы он запустил «Оливия Групп» и «Подари мечту», а также инвестировал в рыбный ресторан Seabass & Sauvignon в Красноярске. Бизнесмен являлся учредителем 15 компаний и занимал руководящие позиции в шести из них. Его предпринимательская деятельность охватывала различные сферы, включая строительство, оптовую торговлю зерном и табаком, производство пищевого оборудования и ювелирные изделия. Служба на СВО В апреле 2024 года Блиновский принял решение участвовать в специальной военной операции. Отправиться на СВО он захотел после ареста и признания супруги виновной в неуплате налогов. Участием в боях бизнесмен вознамерился избежать потери своего последнего бизнеса. Блиновский подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО выполнять боевые задачи. Спустя некоторое время выяснилось, что МО России хочет расторгнуть контракт. В связи с этим бизнесмен обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Скандал с оставлением воинской службы В конце мая, 29 числа, стало известно, что бизнесмен сбежал из воинской части в Донецке. Однако эту информацию опроверг бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. От заявлял, что бизнесмен продолжает находиться на передовой. После появилась информация, что Блиновского хотят перевести в другое подразделение в ДНР. Telegram-канал Shot сообщал, что после прохождения дополнительного обучения бизнесмена отправят на линию боевого соприкосновения. Ранее он проходил службу, занимаясь обеспечением и сборкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для различных подразделений. Однако по информации РИА Новости, Блиновский и вовсе не участвовал в боевых действиях и избегал выполнения служебных обязанностей. Он пытался перевестись в другое подразделение, но отказался от этой идеи после того, как узнал о возможном участии в штурмовых операциях. Дело Блиновской В апреле 2023 года жена бизнесмена была задержана полицией на пограничном пункте в Смоленской области. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Алексея Блиновского допросили в статусе свидетеля, и СМИ предполагали возможность выдвижения обвинений и против него. В мае ему были предъявлены обвинения в тех же преступлениях, что и его супруге. Суд наложил на него запрет определенных действий на время предварительного следствия. Летом последовал арест счетов, автомобилей и недвижимости супругов. В начале 2024 года стало известно о закрытии красноярских ресторанов Seabass & Sauvignon и Dog Osminog, где Блиновский выступал соинвестором. Несмотря на это, его бизнес в Москве, связанный с торговлей ювелирными изделиями и тканями, продолжал функционировать. В тот же период Сбербанк заявил о намерении обратиться в суд для признания Алексея банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен и муж скандально известной блогерши Елены Блиновской Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Дело о самовольном оставлении части еще не было инициировано. Как позже выяснилось, бизнесмен не участвует в боевых действиях и избегает выполнения служебных обязанностей в зоне СВО. Что известно о сбежавшем муже блогерши — в материале URA.RU. Алексей Блиновский родился в феврале 1983 года в городе Ярославль. После окончания школы он поступил в Ярославский государственный университет имени Павла Демидова, где в 2005 году получил экономическое образование. И в 2007 году он женился на Елене Останиной. С 2010 года Блиновский зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, предоставляющий вспомогательные услуги для бизнеса. Изначально его деятельность была сосредоточена в Ярославле, где он занимался строительством и оптовой торговлей через фирмы «Абсолют» и «Агроснаб». Позже он основал на родине компанию «Гуфо», специализирующуюся на производстве оборудования для пищевой промышленности, и «Аквакультуру» в Вологодской области. Блиновский продолжил расширять свои инвестиции, вложив средства в ювелирный бизнес с компанией «Алмаз» в Москве в 2018 году. В последующие годы он запустил «Оливия Групп» и «Подари мечту», а также инвестировал в рыбный ресторан Seabass & Sauvignon в Красноярске. Бизнесмен являлся учредителем 15 компаний и занимал руководящие позиции в шести из них. Его предпринимательская деятельность охватывала различные сферы, включая строительство, оптовую торговлю зерном и табаком, производство пищевого оборудования и ювелирные изделия. В апреле 2024 года Блиновский принял решение участвовать в специальной военной операции. Отправиться на СВО он захотел после ареста и признания супруги виновной в неуплате налогов. Участием в боях бизнесмен вознамерился избежать потери своего последнего бизнеса. Блиновский подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО выполнять боевые задачи. Спустя некоторое время выяснилось, что МО России хочет расторгнуть контракт. В связи с этим бизнесмен обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В конце мая, 29 числа, стало известно, что бизнесмен сбежал из воинской части в Донецке. Однако эту информацию опроверг бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. От заявлял, что бизнесмен продолжает находиться на передовой. После появилась информация, что Блиновского хотят перевести в другое подразделение в ДНР. Telegram-канал Shot сообщал, что после прохождения дополнительного обучения бизнесмена отправят на линию боевого соприкосновения. Ранее он проходил службу, занимаясь обеспечением и сборкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для различных подразделений. Однако по информации РИА Новости, Блиновский и вовсе не участвовал в боевых действиях и избегал выполнения служебных обязанностей. Он пытался перевестись в другое подразделение, но отказался от этой идеи после того, как узнал о возможном участии в штурмовых операциях. В апреле 2023 года жена бизнесмена была задержана полицией на пограничном пункте в Смоленской области. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Алексея Блиновского допросили в статусе свидетеля, и СМИ предполагали возможность выдвижения обвинений и против него. В мае ему были предъявлены обвинения в тех же преступлениях, что и его супруге. Суд наложил на него запрет определенных действий на время предварительного следствия. Летом последовал арест счетов, автомобилей и недвижимости супругов. В начале 2024 года стало известно о закрытии красноярских ресторанов Seabass & Sauvignon и Dog Osminog, где Блиновский выступал соинвестором. Несмотря на это, его бизнес в Москве, связанный с торговлей ювелирными изделиями и тканями, продолжал функционировать. В тот же период Сбербанк заявил о намерении обратиться в суд для признания Алексея банкротом.