Журналисты выяснили, чем занимается муж Блиновской в зоне СВО

РИАН: муж Блиновской находится в зоне СВО, но не выполняет никаких задач

29 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Супруг Елены Блиновской избегает участия в боевых действиях, сообщают источники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Алексей Блиновский, супруг задержанной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег блогера Елены Блиновской, не участвует в боевых действиях в зоне СВО и избегает выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. «В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, однако передумал после того как узнал, что там его собираются заставить принимать участие в штурмовых действиях. Источник добавил, что перевод Блиновского в другое подразделение маловероятен из-за конфликта с руководством. Несмотря на невыполнение обязанностей и отсутствие на службе, дело о самовольном оставлении части пока не было инициировано. Ранее СМИ сообщали о том, что Блиновский оставил воинскую часть в ДНР. Позже появилась информация о том, что он якобы стал пулеметчиком в другом подразделении, однако в данный момент находится в статусе «переоформления», поэтому мог выехать за пределы региона. Официально информация об этом не подтверждалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Блиновский, супруг задержанной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег блогера Елены Блиновской, не участвует в боевых действиях в зоне СВО и избегает выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. «В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, однако передумал после того как узнал, что там его собираются заставить принимать участие в штурмовых действиях. Источник добавил, что перевод Блиновского в другое подразделение маловероятен из-за конфликта с руководством. Несмотря на невыполнение обязанностей и отсутствие на службе, дело о самовольном оставлении части пока не было инициировано. Ранее СМИ сообщали о том, что Блиновский оставил воинскую часть в ДНР. Позже появилась информация о том, что он якобы стал пулеметчиком в другом подразделении, однако в данный момент находится в статусе «переоформления», поэтому мог выехать за пределы региона. Официально информация об этом не подтверждалась.