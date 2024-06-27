27 июня 2024

Глава Пуровского района ЯНАО Колодин объявил об уходе с должности

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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Антон Колодин станет главой Нового Уренгоя Фото:
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Антон Колодин официально объявил об уходе с поста главы Пуровского района ЯНАО. Об этом политик написал в личном telegram-канале.

«Друзья, в жизни каждого наступает время, когда нужно принимать решение. Такой момент наступил и у меня. Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Пуровского района», — написал Колодин.

Антон Колодин руководил Пуровским районом с августа 2020 года в качестве врио. 22 октября того же года депутаты единогласно поддержали его вступление в должность. До 2018 года Колодин четыре года работал заместителем министра природных ресурсов Пермского края, после чего стал первым заместителем главы департамента природного и ресурсного регулирования ЯНАО. В июле 2020 года Колодина назначили замглавы Пуровского района.

Ранее URA.RU сообщало об отставке мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Свое место он предложил занять Антону Колодину.

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Антон Колодин официально объявил об уходе с поста главы Пуровского района ЯНАО. Об этом политик написал в личном telegram-канале. «Друзья, в жизни каждого наступает время, когда нужно принимать решение. Такой момент наступил и у меня. Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Пуровского района», — написал Колодин. Антон Колодин руководил Пуровским районом с августа 2020 года в качестве врио. 22 октября того же года депутаты единогласно поддержали его вступление в должность. До 2018 года Колодин четыре года работал заместителем министра природных ресурсов Пермского края, после чего стал первым заместителем главы департамента природного и ресурсного регулирования ЯНАО. В июле 2020 года Колодина назначили замглавы Пуровского района. Ранее URA.RU сообщало об отставке мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Свое место он предложил занять Антону Колодину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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