Глава Пуровского района ЯНАО Колодин объявил об уходе с должности

28 июня 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Антон Колодин станет главой Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Антон Колодин официально объявил об уходе с поста главы Пуровского района ЯНАО. Об этом политик написал в личном telegram-канале. «Друзья, в жизни каждого наступает время, когда нужно принимать решение. Такой момент наступил и у меня. Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Пуровского района», — написал Колодин. Антон Колодин руководил Пуровским районом с августа 2020 года в качестве врио. 22 октября того же года депутаты единогласно поддержали его вступление в должность. До 2018 года Колодин четыре года работал заместителем министра природных ресурсов Пермского края, после чего стал первым заместителем главы департамента природного и ресурсного регулирования ЯНАО. В июле 2020 года Колодина назначили замглавы Пуровского района. Ранее URA.RU сообщало об отставке мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Свое место он предложил занять Антону Колодину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Антон Колодин официально объявил об уходе с поста главы Пуровского района ЯНАО. Об этом политик написал в личном telegram-канале. «Друзья, в жизни каждого наступает время, когда нужно принимать решение. Такой момент наступил и у меня. Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Пуровского района», — написал Колодин. Антон Колодин руководил Пуровским районом с августа 2020 года в качестве врио. 22 октября того же года депутаты единогласно поддержали его вступление в должность. До 2018 года Колодин четыре года работал заместителем министра природных ресурсов Пермского края, после чего стал первым заместителем главы департамента природного и ресурсного регулирования ЯНАО. В июле 2020 года Колодина назначили замглавы Пуровского района. Ранее URA.RU сообщало об отставке мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Свое место он предложил занять Антону Колодину.