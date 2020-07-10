Новый замглавы проблемного района ЯНАО вышел на работу

Антон Колодин официально приступил к обязанностям в Пуровском районе Фото: сайт ДПРР ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Первый заместитель главы департамента природного и ресурсного регулирования (ДПРР) ЯНАО Антон Колодин официально назначен на должность замглавы Пуровского района ЯНАО, сообщает пресс-служба мэрии. 10 июля новый зам был официально представлен главой района Андреем Нестеруком.

«На должность заместителя главы Пуровского района принят Антон Колодин, — сообщили в пресс-службе. — В пределах своих полномочий он будет курировать вопросы взаимодействия с топливно-энергетическими предприятиями, с основными землепользователями, а также с федеральными органами власти». Кроме того, чиновнику предстоит отвечать за вопросы землеустройства и экологическое благополучие района.

Антону Колодину 41 год, в ДПРР он работал с октября 2018 года. До этого он четыре года занимал должность заместителя министра природных ресурсов Пермского края.

На должности зама главы района Колодин сменил Геннадия Куправу, который неожиданно оставил свой пост в конце прошлой недели. По неподтвержденной информации, новый замглавы в перспективе сменит действующего руководителя Андрея Нестерука.