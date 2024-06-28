Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая

Трамп: Байден получает деньги из Китая, он — «маньчжурский кандидат»

28 июня 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-глава США Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в получении денег из Китая, обозвав его «маньчжурским кандидатом». Об этом он заявил на предвыборных дебатах в Атланте. Новость по теме Обвинения в изменах и прогноз третьей мировой войны: как прошли дебаты Байдена и Трампа «Китай ему платит. У нас маньчжурский кандидат. Он получает из Китая деньги. Я думаю, он боится с ними разобраться или что-то вроде того», — сообщил Трамп. Он уверен в том, что Байден позволяет КНР наносить ущерб американской экономике. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN. Трамп также подчеркнул, что Байден не отменил пошлины на китайские товары, введенные во время его президентства, и указал на серьезность экономической угрозы со стороны Китая. «Мы будем принадлежать Китаю, если позволим ему далее делать с нами то, что он делает с нашей страной. Они убивают нашу страну, Джо», — добавил он. В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Дебаты начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в Штатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава США Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в получении денег из Китая, обозвав его «маньчжурским кандидатом». Об этом он заявил на предвыборных дебатах в Атланте. «Китай ему платит. У нас маньчжурский кандидат. Он получает из Китая деньги. Я думаю, он боится с ними разобраться или что-то вроде того», — сообщил Трамп. Он уверен в том, что Байден позволяет КНР наносить ущерб американской экономике. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN. Трамп также подчеркнул, что Байден не отменил пошлины на китайские товары, введенные во время его президентства, и указал на серьезность экономической угрозы со стороны Китая. «Мы будем принадлежать Китаю, если позволим ему далее делать с нами то, что он делает с нашей страной. Они убивают нашу страну, Джо», — добавил он. В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Дебаты начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в Штатах.