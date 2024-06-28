Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая

Трамп: Байден получает деньги из Китая, он — «маньчжурский кандидат»
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Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Экс-глава США Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в получении денег из Китая, обозвав его «маньчжурским кандидатом». Об этом он заявил на предвыборных дебатах в Атланте.

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«Китай ему платит. У нас маньчжурский кандидат. Он получает из Китая деньги. Я думаю, он боится с ними разобраться или что-то вроде того», — сообщил Трамп. Он уверен в том, что Байден позволяет КНР наносить ущерб американской экономике. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN.

Трамп также подчеркнул, что Байден не отменил пошлины на китайские товары, введенные во время его президентства, и указал на серьезность экономической угрозы со стороны Китая. «Мы будем принадлежать Китаю, если позволим ему далее делать с нами то, что он делает с нашей страной. Они убивают нашу страну, Джо», — добавил он.

В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Дебаты начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в Штатах.

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Экс-глава США Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в получении денег из Китая, обозвав его «маньчжурским кандидатом». Об этом он заявил на предвыборных дебатах в Атланте. «Китай ему платит. У нас маньчжурский кандидат. Он получает из Китая деньги. Я думаю, он боится с ними разобраться или что-то вроде того», — сообщил Трамп. Он уверен в том, что Байден позволяет КНР наносить ущерб американской экономике. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN. Трамп также подчеркнул, что Байден не отменил пошлины на китайские товары, введенные во время его президентства, и указал на серьезность экономической угрозы со стороны Китая. «Мы будем принадлежать Китаю, если позволим ему далее делать с нами то, что он делает с нашей страной. Они убивают нашу страну, Джо», — добавил он. В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Дебаты начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в Штатах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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