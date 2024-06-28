Обвинения в изменах и прогноз третьей мировой войны: как прошли дебаты Байдена и Трампа

Трамп: озвученные Путиным условия для прекращения конфликта неприемлемы

28 июня 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Состоялись первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В США состоялись первые дебаты действующего американского президента Джо Байдена и экс-главы Штатов Дональда Трампа. Впервые за полвека встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Дебаты начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в стране. В числе прочего обсуждался конфликт на Украине. По словам Трампа, озвученные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта — неприемлемы. Как в Америке прошли предвыборные дебаты — в материале URA.RU. Главные заявления Дональда Трампа В Соединенных Штатах Америки отмечается небывалый уровень инфляции. По мнению Трампа, сейчас экономика страны терпит крах. Он также отметил, что США при нынешнем президенте превратилась в страну третьего мира. «В мире нас перестали уважать», — отметил участник дебатов. По его словам, если Байден продолжит управлять США, то мир «взорвется». Трамп сообщил, что в США наблюдается небывалый наплыв мигрантов. По его словам, что Байден открывает границы, из-за чего в страну едут нелегальные мигранты, которые позже насилуют и убивают женщин. Также он указал, что из-за нынешней политики Штатов через американскую границу проходит большое количество террористов. По мнению Трампа, при администрации Байдена погибло больше людей, чем во время правления Трампа. Он также отметил, что российско-украинского конфликта можно было избежать, если бы российский лидер Владимир Путин уважал действующего американского президента. Трамп припомнил Байдену чрезмерные траты средств США на данный конфликт. Экс-глава Белого дома отметил, что в российско-украинском конфликте Киев терпит поражение. По его мнению Россия может занять всю Украину. Но Трамп не считает приемлемыми озвученные Путиным условия для прекращения конфликта. Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского торгашом, отметив, что тот из США каждый раз возвращается с миллиардами долларов. Он также сообщил, что способен урегулировать украинский кризис еще до назначения на пост главы Белого дома. Американский экс-лидер также пообещал в случае переизбрания добиться освобождения журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под арестом в России по обвинению в шпионаже. По его словам, Байден не может спасти Гершковича, так как не пользуется уважением Путина. Экс-глава Белого дома также высказал свое недовольство по поводу поддержки Байденом Израиля. По его словам, нынешний президент США ведет себя как «очень плохой и слабый палестинец». «Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы — ред. URA.RU) не любят его, потому что он очень плохой палестинец», — заявил Трамп. По его мнению, Израилю надо дать возможность довести дело до конца в вопросе борьбы с ХАМАС. Трамп, пользуясь моментом, обвинил своего конкурента в получении денег от Китая. Он назвал Байдена «маньчжурским кандидатом». Главные заявления Джо Байдена Экономика США после правления Дональда Трампа, по мнению Байдена, находилась в плачевном состоянии. По его словам, команда экс-главы Белого дома создала катастрофу для страны, однако сейчас Штаты достигли «поразительных показателей и успехов». Байден также назвал Трампа неудачником и лузером. Нынешний президент высмеял желание Трампа вывести США из НАТО, отметив, что это — большая глупость. Нынешний президент США также отметил, что ситуация с нелегальной миграцией в стране успешно исправляется. Он также заявил, что при Трампе семьи прибывших в Америку часто разделяли, а у родителей отнимали их детей. Байден сообщил, что в будущем нападению со стороны РФ могут подвергнуться страны Европы. Он также отметил, что в случае победы России на Украине последствия могут затронуть и Белоруссию. При этом во время дебатов он назвал Путина «военным преступником». По убеждениям Байдена, российские власти также планируют «восстановить СССР». Нынешний президент США отметил, что Украина получает от США не деньги, а оружие, которое производят в стране. Он также не считает, что Америка тратит много денег на спонсирование киевского режима, по его мнению, Европейские страны тратят столько же. «Страны Европы тратят на помощь Украине столько же денег, сколько и США», — отметил Байден. В ходе дебатов он также затронул тему судебного процесса против своего предшественника Дональда Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах. Трамп опроверг обвинения, отметив, что у него не было интимных отношений с порнозвездой. Нынешний президент США во время дебатов обвинил своего оппонента в бездействии в отношении проблемы изменения климата, отметив, что изменение климата — единственная угроза существованию человечества. «Единственная экзистенциальная угроза человечеству — это изменение климата. А он (Трамп — ред.URA.RU) ни черта не сделал для этого», — заявил Байден. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США состоялись первые дебаты действующего американского президента Джо Байдена и экс-главы Штатов Дональда Трампа. Впервые за полвека встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Дебаты начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в стране. В числе прочего обсуждался конфликт на Украине. По словам Трампа, озвученные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта — неприемлемы. Как в Америке прошли предвыборные дебаты — в материале URA.RU. В Соединенных Штатах Америки отмечается небывалый уровень инфляции. По мнению Трампа, сейчас экономика страны терпит крах. Он также отметил, что США при нынешнем президенте превратилась в страну третьего мира. «В мире нас перестали уважать», — отметил участник дебатов. По его словам, если Байден продолжит управлять США, то мир «взорвется». Трамп сообщил, что в США наблюдается небывалый наплыв мигрантов. По его словам, что Байден открывает границы, из-за чего в страну едут нелегальные мигранты, которые позже насилуют и убивают женщин. Также он указал, что из-за нынешней политики Штатов через американскую границу проходит большое количество террористов. По мнению Трампа, при администрации Байдена погибло больше людей, чем во время правления Трампа. Он также отметил, что российско-украинского конфликта можно было избежать, если бы российский лидер Владимир Путин уважал действующего американского президента. Трамп припомнил Байдену чрезмерные траты средств США на данный конфликт. Экс-глава Белого дома отметил, что в российско-украинском конфликте Киев терпит поражение. По его мнению Россия может занять всю Украину. Но Трамп не считает приемлемыми озвученные Путиным условия для прекращения конфликта. Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского торгашом, отметив, что тот из США каждый раз возвращается с миллиардами долларов. Он также сообщил, что способен урегулировать украинский кризис еще до назначения на пост главы Белого дома. Американский экс-лидер также пообещал в случае переизбрания добиться освобождения журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под арестом в России по обвинению в шпионаже. По его словам, Байден не может спасти Гершковича, так как не пользуется уважением Путина. Экс-глава Белого дома также высказал свое недовольство по поводу поддержки Байденом Израиля. По его словам, нынешний президент США ведет себя как «очень плохой и слабый палестинец». «Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы — ред. URA.RU) не любят его, потому что он очень плохой палестинец», — заявил Трамп. По его мнению, Израилю надо дать возможность довести дело до конца в вопросе борьбы с ХАМАС. Трамп, пользуясь моментом, обвинил своего конкурента в получении денег от Китая. Он назвал Байдена «маньчжурским кандидатом». Экономика США после правления Дональда Трампа, по мнению Байдена, находилась в плачевном состоянии. По его словам, команда экс-главы Белого дома создала катастрофу для страны, однако сейчас Штаты достигли «поразительных показателей и успехов». Байден также назвал Трампа неудачником и лузером. Нынешний президент высмеял желание Трампа вывести США из НАТО, отметив, что это — большая глупость. Нынешний президент США также отметил, что ситуация с нелегальной миграцией в стране успешно исправляется. Он также заявил, что при Трампе семьи прибывших в Америку часто разделяли, а у родителей отнимали их детей. Байден сообщил, что в будущем нападению со стороны РФ могут подвергнуться страны Европы. Он также отметил, что в случае победы России на Украине последствия могут затронуть и Белоруссию. При этом во время дебатов он назвал Путина «военным преступником». По убеждениям Байдена, российские власти также планируют «восстановить СССР». Нынешний президент США отметил, что Украина получает от США не деньги, а оружие, которое производят в стране. Он также не считает, что Америка тратит много денег на спонсирование киевского режима, по его мнению, Европейские страны тратят столько же. «Страны Европы тратят на помощь Украине столько же денег, сколько и США», — отметил Байден. В ходе дебатов он также затронул тему судебного процесса против своего предшественника Дональда Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах. Трамп опроверг обвинения, отметив, что у него не было интимных отношений с порнозвездой. Нынешний президент США во время дебатов обвинил своего оппонента в бездействии в отношении проблемы изменения климата, отметив, что изменение климата — единственная угроза существованию человечества. «Единственная экзистенциальная угроза человечеству — это изменение климата. А он (Трамп — ред.URA.RU) ни черта не сделал для этого», — заявил Байден.