SHOT: экс-преподавателя МГЮА задержали по подозрению во взятке

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Бывший преподаватель была объявлена в федеральный розыск по двум статьям УК РФ Фото:

В Москве задержали экс-преподавателя юридического госуниверситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Оксану Беляковскую по подозрению в передаче взятки. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«В столичном аэропорту Домодедово задержали 43-летнюю Оксану Беляковскую. Бывший преподаватель МГЮА подозревается в передаче взятки в особо крупном размере, она была в федеральном розыске», — говорится в сообщении. По данным канала, задержание прошло 26 июня.

Беляковской грозит до 15 лет колонии. В отношении преподавателя возбуждено два уголовных дела, по первому из которых она уже была заочно арестована. Отмечается, что задержанная является соавтором учебного пособия по административному судопроизводству.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области. Ответ на него ожидается.

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В Москве задержали экс-преподавателя юридического госуниверситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Оксану Беляковскую по подозрению в передаче взятки. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «В столичном аэропорту Домодедово задержали 43-летнюю Оксану Беляковскую. Бывший преподаватель МГЮА подозревается в передаче взятки в особо крупном размере, она была в федеральном розыске», — говорится в сообщении. По данным канала, задержание прошло 26 июня. Беляковской грозит до 15 лет колонии. В отношении преподавателя возбуждено два уголовных дела, по первому из которых она уже была заочно арестована. Отмечается, что задержанная является соавтором учебного пособия по административному судопроизводству. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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