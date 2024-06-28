SHOT: экс-преподавателя МГЮА задержали по подозрению во взятке

В Москве задержали экс-преподавателя юридического госуниверситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Оксану Беляковскую по подозрению в передаче взятки. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«В столичном аэропорту Домодедово задержали 43-летнюю Оксану Беляковскую. Бывший преподаватель МГЮА подозревается в передаче взятки в особо крупном размере, она была в федеральном розыске», — говорится в сообщении. По данным канала, задержание прошло 26 июня.
Беляковской грозит до 15 лет колонии. В отношении преподавателя возбуждено два уголовных дела, по первому из которых она уже была заочно арестована. Отмечается, что задержанная является соавтором учебного пособия по административному судопроизводству.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области. Ответ на него ожидается.
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