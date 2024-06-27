27 июня 2024

В Тюмени автомобиль с подростками протаранил фуру. Фото

В Тюмени в аварии с фурой пострадали двое подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки
Фура стояла на краю дороги (архивное фото) Фото:

Автомобиль Lada с 17-летним водителем и несовершеннолетними пассажирками врезался в фуру на улице Фармана Салманова в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. Две девочки получили травмы.

«В Тюмени 17-летний подросток на Lada ночью 28 июня въехал в стоящий большегруз Volvo. Фура стояла на краю проезжей части на улице Фармана Салманова, на улице был туман. Ранены две пассажирки легковушки», — рассказали в ГАИ.

Девочки 14 и 15 лет получили травмы: одна повредила голову, а вторая челюсть. У водителя легковушки не оказалось прав на вождение автомобиля, хотя сама машина принадлежит ему.

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Автомобиль Lada с 17-летним водителем и несовершеннолетними пассажирками врезался в фуру на улице Фармана Салманова в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. Две девочки получили травмы. «В Тюмени 17-летний подросток на Lada ночью 28 июня въехал в стоящий большегруз Volvo. Фура стояла на краю проезжей части на улице Фармана Салманова, на улице был туман. Ранены две пассажирки легковушки», — рассказали в ГАИ. Девочки 14 и 15 лет получили травмы: одна повредила голову, а вторая челюсть. У водителя легковушки не оказалось прав на вождение автомобиля, хотя сама машина принадлежит ему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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