Автомобиль Lada с 17-летним водителем и несовершеннолетними пассажирками врезался в фуру на улице Фармана Салманова в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. Две девочки получили травмы.
«В Тюмени 17-летний подросток на Lada ночью 28 июня въехал в стоящий большегруз Volvo. Фура стояла на краю проезжей части на улице Фармана Салманова, на улице был туман. Ранены две пассажирки легковушки», — рассказали в ГАИ.
Девочки 14 и 15 лет получили травмы: одна повредила голову, а вторая челюсть. У водителя легковушки не оказалось прав на вождение автомобиля, хотя сама машина принадлежит ему.
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Автомобиль Lada с 17-летним водителем и несовершеннолетними пассажирками врезался в фуру на улице Фармана Салманова в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. Две девочки получили травмы. «В Тюмени 17-летний подросток на Lada ночью 28 июня въехал в стоящий большегруз Volvo. Фура стояла на краю проезжей части на улице Фармана Салманова, на улице был туман. Ранены две пассажирки легковушки», — рассказали в ГАИ. Девочки 14 и 15 лет получили травмы: одна повредила голову, а вторая челюсть. У водителя легковушки не оказалось прав на вождение автомобиля, хотя сама машина принадлежит ему.