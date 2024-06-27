Челябинский депутат-слесарь Павел Ленк попал под следствие за кражу нефти

Депутат собрания депутатов Сосновского района Челябинской области Павел Ленк попал под следствие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, народного избранника обвиняют в краже нефтепродуктов с помощью врезки в путепровод.
«Депутат был задержан в марте текущего года. Вместе с ним были задержаны двое соучастников. В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по пп.а,б ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). С тех пор они находятся в СИЗО», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в период с декабря 2023 года по март 2024 года депутат с подельникам похитил у нефтекомпании не менее 261 тонны топлива. Общая сумма похищенного продукта составила около 15 млн рублей. 28 июня троица попыталась выйти из СИЗО. Челябинский областной суд, с учетом позиции прокурора, оставил срок содержания под стражей без изменений: мужчины пробудут за решеткой минимум до 27 июля.
URA.RU связалось с собранием депутатов Сосновского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что комментарий, возможно, получится дать позднее. Агентство готово отразить мнение представительного органа после получения ответа.
Ленку 55 лет. Свой пост в собрании депутатов района он совмещает с работой слесарем в местной ЖКХ. В совет депутатов Сосновского района он избирался от 20 округа.
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