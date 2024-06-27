Тюменцам рассказали, как летом избежать пищевого отравления

Чтобы летом не отравиться, тюменцам рекомендуют не покупать продукты с истекшим сроком годности, обращать внимание на целостность упаковки и не хранить вместе сырую и готовую продукцию. А в разгар грибного сезона лучше не есть незнакомые грибы и не брать их на стихийных рынках. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
«Опасно приобретать плодоовощную продукцию в местах несанкционированной торговли, у случайных лиц, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность… Профилактикой пищевых отравлений является соблюдение простых правил: мытье рук перед едой; не приобретать и не употреблять пищевые продукты с истекшим сроком годности; обязательно проводить длительную температурную обработку пищи», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Также необходимо промывать фрукты, овощи и зелень тщательнее других продуктов, хранить скоропортящиеся блюда не более двух часов при комнатной температуре, не смешивать свежие и вчерашние продукты. Важно при разделке сырых и готовых продуктов использовать разную посуду.
В Роспотребнадзоре добавили, что за последние три года в регионе выявлены единичные случаи отравления. Чаще всего жители съедали мухоморы или грибы, приготовленные с нарушением технологии, и несъедобные растения.
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Чтобы летом не отравиться, тюменцам рекомендуют не покупать продукты с истекшим сроком годности, обращать внимание на целостность упаковки и не хранить вместе сырую и готовую продукцию. А в разгар грибного сезона лучше не есть незнакомые грибы и не брать их на стихийных рынках. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре по Тюменской области. «Опасно приобретать плодоовощную продукцию в местах несанкционированной торговли, у случайных лиц, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность… Профилактикой пищевых отравлений является соблюдение простых правил: мытье рук перед едой; не приобретать и не употреблять пищевые продукты с истекшим сроком годности; обязательно проводить длительную температурную обработку пищи», — рассказали в Роспотребнадзоре. Также необходимо промывать фрукты, овощи и зелень тщательнее других продуктов, хранить скоропортящиеся блюда не более двух часов при комнатной температуре, не смешивать свежие и вчерашние продукты. Важно при разделке сырых и готовых продуктов использовать разную посуду. В Роспотребнадзоре добавили, что за последние три года в регионе выявлены единичные случаи отравления. Чаще всего жители съедали мухоморы или грибы, приготовленные с нарушением технологии, и несъедобные растения.