Синоптик рассказал о погоде в Перми на выходные

Выходные в Перми пройдут без дождей
В Перми 29 и 30 июня будет теплая погода, осадков не будет. Об этом URA.RU рассказал синоптик Андрей Шихов.
«Сейчас уже определенно можно сказать, что дождей в Перми в выходные не будет. В субботу температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла. В воскресенье столбик термометра поднимется до отметки в 23 градуса», — уточнил Шихов.
Он также сказал, что 29 июня ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и переменная облачность. В воскресенье, 30 июня небо будет ясным.
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