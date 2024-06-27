27 июня 2024

Синоптик рассказал о погоде в Перми на выходные

В выходные в Перми будет теплая и сухая погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Выходные в Перми пройдут без дождей
Выходные в Перми пройдут без дождей Фото:

В Перми 29 и 30 июня будет теплая погода, осадков не будет. Об этом URA.RU рассказал синоптик Андрей Шихов.

«Сейчас уже определенно можно сказать, что дождей в Перми в выходные не будет. В субботу температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла. В воскресенье столбик термометра поднимется до отметки в 23 градуса», — уточнил Шихов.

Он также сказал, что 29 июня ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и переменная облачность. В воскресенье, 30 июня небо будет ясным.

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В Перми 29 и 30 июня будет теплая погода, осадков не будет. Об этом URA.RU рассказал синоптик Андрей Шихов. «Сейчас уже определенно можно сказать, что дождей в Перми в выходные не будет. В субботу температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла. В воскресенье столбик термометра поднимется до отметки в 23 градуса», — уточнил Шихов. Он также сказал, что 29 июня ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и переменная облачность. В воскресенье, 30 июня небо будет ясным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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