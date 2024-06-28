В Екатеринбурге стартует «Ночь музыки»

Завершится фестиваль в три часа ночи 29 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Ural Music Night

Через несколько часов в Екатеринбурге стартует юбилейный фестиваль «Ночь музыки». В городе уже подготовлены сцены, расставлены туалеты и мусорные баки. URA.RU собрало всю главную информацию по грядущему мероприятию.

Ограничения на Ночь музыки

В центре города запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 12:00 до 23:00 в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко, а с 16:00 — в районе ДК Железнодорожников, Октябрьской площади, Капсулы времени, «Екатеринбург Арены», Театра кукол.

Также с 20:00 ограничат парковку электросамокатов. Припарковать средство передвижения нельзя будет с 20:00 28 июня до двух часов ночи 29 июня в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей Молодежи.

Перекрывать улицы 28 и 29 июня не планируется. Госавтоинспекция вмешается и ограничит движение, если возникнет необходимость, например, люди выйдут на дорогу.

Фото: Дарья Блиновских © URA.RU

Фото: Дарья Блиновских © URA.RU

Работа общественного транспорта

Дополнительного скопления общественного транспорта на остановках не будет. Но метро перейдет на другой режим работы — уехать можно до 02:00 субботы.

Еда

Большая часть звезд выступит после 20:00, а последний концерт закончится в 03:00. На этот случай в Историческом сквере, Харитоновском саду и на Октябрьской площади установили фудтраки, они будут работать с 15:00 пятницы до 05:00 субботы.

Чистота

В течение всего фестиваля в город на уборку будут выходить специальные дежурные бригады, появятся дополнительные мусорные контейнеры и мобильные туалеты. После «Ночи музыки» на улицы выйдет уборочная техника.

Погода

Вечером ожидаются дожди с возможным перерывом на ночь и возобновлением в субботу утром. Температура воздуха днем составит 17-19, ночью 7-12 градусов тепла.

Хедлайнеры

В этом году есть возможность вновь встретиться с любимыми артистами, которые уже выступали на фестивале. Для тех, кто предпочтет остаться дома, будет идти трансляция на сайте фестиваля. Где искать звезд офлайн, можно найти на « Яндекс.Картах» , в карточке или списке:

«Екатеринбург Арена» (сектор В) : группы «Мытищи в огне» в 19:10, Wildways в 20:40, «Экспедиция Восход» в 21:40 и лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец в 22:00.

: группы «Мытищи в огне» в 19:10, Wildways в 20:40, «Экспедиция Восход» в 21:40 и лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец в 22:00. «Екатеринбург Арена» (секторе D) : NECHAEV в 19:30, группа «Драгни» в 20:00, Mary Gu в 22:10.

: NECHAEV в 19:30, группа «Драгни» в 20:00, Mary Gu в 22:10. Капсула времени : группа «ТОП» в 22:20, Cream Soda в 23:00, Максим Свобода и Кристина Кошелева в 23:50.

: группа «ТОП» в 22:20, Cream Soda в 23:00, Максим Свобода и Кристина Кошелева в 23:50. Уральский центр развития дизайна : Александр Дроздов (экс-участник ВИА «Синяя Птица») в 19:10, Сергей Серков (экс-солист группы «Ласковый май») в 22:10.

: Александр Дроздов (экс-участник ВИА «Синяя Птица») в 19:10, Сергей Серков (экс-солист группы «Ласковый май») в 22:10. Технопарк УрГПУ : Константин Завалин в 21:30, Олег Митяев в 22:10.

: Константин Завалин в 21:30, Олег Митяев в 22:10. Октябрьская площадь : «Запрещенные барабанщики» в 19:20, «Свинцовый туман» в 20:10, ансамбль имени Александрова в 21:00, группа Therr Maitz в 02:00.

: «Запрещенные барабанщики» в 19:20, «Свинцовый туман» в 20:10, ансамбль имени Александрова в 21:00, группа Therr Maitz в 02:00. Летняя сцена TeleClub : Хаски в 22:25, МИНАЕВА в 23:25.

: Хаски в 22:25, МИНАЕВА в 23:25. Сцена внутри TeleClub : GSPD и Dead Blonde в 00:15.

: GSPD и Dead Blonde в 00:15. Фудкорт Estory: группа «Сироткин» в 20:30, Антоха МС в 00:45. Попасть в «Гринвич» после 22:00 можно через два входа: Вайнера-Радищева и кинотеатр. Гости фестиваля могут оказаться в VIP-зоне: нужно скачать приложение и подписаться на telegram-канал фудкорта.

Фото: Дарья Блиновских © URA.RU

Финальная акция «Светает»

Завершится фестиваль гала-концертом, на нем выступят Therr Maitz, Антон Беляев и камерный оркестра B-A-C-H. Песню «Луч солнца золотого» споют в 02:55.

Розыгрыш автомобиля

В этом году одному из посетителей Ночи музыки подарят китайский автомобиль Geely Atlas — до 27 июня участникам нужно было заполнить купон на последней странице газеты «Авто.ру» (ее выдавали на улицах Екатеринбурга и в «Гринвиче»), вырезать его и опустить в специальный бокс в ТРЦ. Имя победителя розыгрыша объявят на Октябрьской площади перед рассветом.

Автомобиль уже ждет своего обладателя Фото: Илья Московец © URA.RU