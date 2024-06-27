Спикер заксобрания ЯНАО назначил родственницу главой аппарата

Главой аппарата заксобрания ЯНАО стала родственница спикера Татьяна Сэротэтто

28 июня 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Татьяна Сэротэтто возглавила аппарат заксобрания ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU Аппарат законодательного собрания ЯНАО возглавила Татьяна Сэротэтто, двоюродная сестра председателя регпарламента Сергея Ямкина. О назначении сообщил источник агентства близкий к законодательному органу. «Сэротэтто возглавила аппарат. На этом месте она сменит предыдущего руководителя Татьяну Земских, недавно ушедшую на почетный отдых», — рассказал агентству собеседник. В пресс-службе законодательного собрания ЯНАО подтвердили информацию о назначении. «В понедельник 24 июня председатель законодательного собрания автономного округа Сергей Ямкин представил депутатам и коллективу аппарата нового руководителя аппарата — Татьяну Сэротэтто», — пояснили корреспонденту в пресс-службе. Татьяна Сэротэтто работает в структуре заксобрания с 2005 года. Она начала карьеру со специалиста первой категории. До того как возглавить аппарат, Сэротэтто занимала пост заместителя экс-главы аппарата Татьяны Земских. Ранее URA.RU сообщало о том, что именно Сэротэтто станет главой аппарата парламента Ямала после выхода Татьяны Земских на заслуженный отдых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аппарат законодательного собрания ЯНАО возглавила Татьяна Сэротэтто, двоюродная сестра председателя регпарламента Сергея Ямкина. О назначении сообщил источник агентства близкий к законодательному органу. «Сэротэтто возглавила аппарат. На этом месте она сменит предыдущего руководителя Татьяну Земских, недавно ушедшую на почетный отдых», — рассказал агентству собеседник. В пресс-службе законодательного собрания ЯНАО подтвердили информацию о назначении. «В понедельник 24 июня председатель законодательного собрания автономного округа Сергей Ямкин представил депутатам и коллективу аппарата нового руководителя аппарата — Татьяну Сэротэтто», — пояснили корреспонденту в пресс-службе. Татьяна Сэротэтто работает в структуре заксобрания с 2005 года. Она начала карьеру со специалиста первой категории. До того как возглавить аппарат, Сэротэтто занимала пост заместителя экс-главы аппарата Татьяны Земских. Ранее URA.RU сообщало о том, что именно Сэротэтто станет главой аппарата парламента Ямала после выхода Татьяны Земских на заслуженный отдых.