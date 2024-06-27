Спикер заксобрания ЯНАО назначил родственницу главой аппарата

Аппарат законодательного собрания ЯНАО возглавила Татьяна Сэротэтто, двоюродная сестра председателя регпарламента Сергея Ямкина. О назначении сообщил источник агентства близкий к законодательному органу.
«Сэротэтто возглавила аппарат. На этом месте она сменит предыдущего руководителя Татьяну Земских, недавно ушедшую на почетный отдых», — рассказал агентству собеседник.
В пресс-службе законодательного собрания ЯНАО подтвердили информацию о назначении. «В понедельник 24 июня председатель законодательного собрания автономного округа Сергей Ямкин представил депутатам и коллективу аппарата нового руководителя аппарата — Татьяну Сэротэтто», — пояснили корреспонденту в пресс-службе.
Татьяна Сэротэтто работает в структуре заксобрания с 2005 года. Она начала карьеру со специалиста первой категории. До того как возглавить аппарат, Сэротэтто занимала пост заместителя экс-главы аппарата Татьяны Земских. Ранее URA.RU сообщало о том, что именно Сэротэтто станет главой аппарата парламента Ямала после выхода Татьяны Земских на заслуженный отдых.
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Аппарат законодательного собрания ЯНАО возглавила Татьяна Сэротэтто, двоюродная сестра председателя регпарламента Сергея Ямкина. О назначении сообщил источник агентства близкий к законодательному органу. «Сэротэтто возглавила аппарат. На этом месте она сменит предыдущего руководителя Татьяну Земских, недавно ушедшую на почетный отдых», — рассказал агентству собеседник. В пресс-службе законодательного собрания ЯНАО подтвердили информацию о назначении. «В понедельник 24 июня председатель законодательного собрания автономного округа Сергей Ямкин представил депутатам и коллективу аппарата нового руководителя аппарата — Татьяну Сэротэтто», — пояснили корреспонденту в пресс-службе. Татьяна Сэротэтто работает в структуре заксобрания с 2005 года. Она начала карьеру со специалиста первой категории. До того как возглавить аппарат, Сэротэтто занимала пост заместителя экс-главы аппарата Татьяны Земских. Ранее URA.RU сообщало о том, что именно Сэротэтто станет главой аппарата парламента Ямала после выхода Татьяны Земских на заслуженный отдых.