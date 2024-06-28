Мальдивского министра арестовали за черную магию против президента

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Министра арестовали за черную магию Фото:

Министр окружающей среды Мальдив Фатимат Шамназ Али Салим арестована по обвинению в применении черной магии в отношении президента Мохаммеда Муиззу. Об этом сообщает The Sun.

«Поступали сообщения, что Шамназ была арестована за применение черной магии к президенту доктору Мохаммеду Муиззу… Когда она предстала перед уголовным судом для слушания дела о ее предварительном заключении, суд постановил оставить ее под стражей в полиции на семь дней», — сообщила местная газета The Sun.

Издание ссылается на неофициальные источники. Причина задержания не была подтверждена властями. Помощник комиссара полиции Ахмед Шифан сообщил, что полиция продолжает расследовать это дело, в котором, помимо Шамназ, замешаны еще два человека.

Шамназ занимает должность в Министерстве охраны окружающей среды и является женой министра из администрации президента. Она работала в городском совете Мале (столица Мальдив), когда Муиззу еще был мэром этого города.

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Министр окружающей среды Мальдив Фатимат Шамназ Али Салим арестована по обвинению в применении черной магии в отношении президента Мохаммеда Муиззу. Об этом сообщает The Sun. «Поступали сообщения, что Шамназ была арестована за применение черной магии к президенту доктору Мохаммеду Муиззу… Когда она предстала перед уголовным судом для слушания дела о ее предварительном заключении, суд постановил оставить ее под стражей в полиции на семь дней», — сообщила местная газета The Sun. Издание ссылается на неофициальные источники. Причина задержания не была подтверждена властями. Помощник комиссара полиции Ахмед Шифан сообщил, что полиция продолжает расследовать это дело, в котором, помимо Шамназ, замешаны еще два человека. Шамназ занимает должность в Министерстве охраны окружающей среды и является женой министра из администрации президента. Она работала в городском совете Мале (столица Мальдив), когда Муиззу еще был мэром этого города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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