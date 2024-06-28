Мальдивского министра арестовали за черную магию против президента

28 июня 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Министра арестовали за черную магию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр окружающей среды Мальдив Фатимат Шамназ Али Салим арестована по обвинению в применении черной магии в отношении президента Мохаммеда Муиззу. Об этом сообщает The Sun. «Поступали сообщения, что Шамназ была арестована за применение черной магии к президенту доктору Мохаммеду Муиззу… Когда она предстала перед уголовным судом для слушания дела о ее предварительном заключении, суд постановил оставить ее под стражей в полиции на семь дней», — сообщила местная газета The Sun . Издание ссылается на неофициальные источники. Причина задержания не была подтверждена властями. Помощник комиссара полиции Ахмед Шифан сообщил, что полиция продолжает расследовать это дело, в котором, помимо Шамназ, замешаны еще два человека. Шамназ занимает должность в Министерстве охраны окружающей среды и является женой министра из администрации президента. Она работала в городском совете Мале (столица Мальдив), когда Муиззу еще был мэром этого города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр окружающей среды Мальдив Фатимат Шамназ Али Салим арестована по обвинению в применении черной магии в отношении президента Мохаммеда Муиззу. Об этом сообщает The Sun. «Поступали сообщения, что Шамназ была арестована за применение черной магии к президенту доктору Мохаммеду Муиззу… Когда она предстала перед уголовным судом для слушания дела о ее предварительном заключении, суд постановил оставить ее под стражей в полиции на семь дней», — сообщила местная газета The Sun. Издание ссылается на неофициальные источники. Причина задержания не была подтверждена властями. Помощник комиссара полиции Ахмед Шифан сообщил, что полиция продолжает расследовать это дело, в котором, помимо Шамназ, замешаны еще два человека. Шамназ занимает должность в Министерстве охраны окружающей среды и является женой министра из администрации президента. Она работала в городском совете Мале (столица Мальдив), когда Муиззу еще был мэром этого города.