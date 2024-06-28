Собственницу здания во Фрязине задержали по делу о смертельном пожаре

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Собственница здания признала вину
Собственница здания признала вину Фото:

В Подмосковье сотрудники ГСУ СК задержали собственницу здания в городе Фрязино, где недавно произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ СК).

«Следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания», — сообщили в ГСУ СК. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Там отметили, что собственница самостоятельно пришла в полицию и признала свою вину, дав показания.

В подмосковном городе Фрязино произошло возгорание одного из зданий 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли. 

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В Подмосковье сотрудники ГСУ СК задержали собственницу здания в городе Фрязино, где недавно произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ СК). «Следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания», — сообщили в ГСУ СК. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Там отметили, что собственница самостоятельно пришла в полицию и признала свою вину, дав показания. В подмосковном городе Фрязино произошло возгорание одного из зданий 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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