Собственницу здания во Фрязине задержали по делу о смертельном пожаре

В Подмосковье сотрудники ГСУ СК задержали собственницу здания в городе Фрязино, где недавно произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ СК).
«Следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания», — сообщили в ГСУ СК. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Там отметили, что собственница самостоятельно пришла в полицию и признала свою вину, дав показания.
В подмосковном городе Фрязино произошло возгорание одного из зданий 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли.
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