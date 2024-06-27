В Тюмени более чем на 11 часов задерживается рейс до Сочи

Сильный утренний туман не позволил выполнить рейсы вовремя (архивное фото)
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задерживается на более чем 11 часов. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию: 06:20. Расчетное время: 17:30», — следует из данных аэропорта Рощино.
Как рассказали URA.RU в воздушной гавани, данный борт утром 28 июня ушел на запасной аэродром в Челябинск. Причиной стал туман, окутавший Тюмень. В настоящее время вылет отложен, так как воздушное судно не смогло прибыть в аэропорт вылета вовремя, а затем, по нормативам, его экипажу был необходим отдых.
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