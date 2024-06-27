Общество Транспорт В Тюмени более чем на 11 часов задерживается рейс до Сочи 28 июня 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Сильный утренний туман не позволил выполнить рейсы вовремя (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задерживается на более чем 11 часов. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию: 06:20. Расчетное время: 17:30», — следует из данных аэропорта Рощино. Как рассказали URA.RU в воздушной гавани, данный борт утром 28 июня ушел на запасной аэродром в Челябинск. Причиной стал туман, окутавший Тюмень. В настоящее время вылет отложен, так как воздушное судно не смогло прибыть в аэропорт вылета вовремя, а затем, по нормативам, его экипажу был необходим отдых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задерживается на более чем 11 часов. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию: 06:20. Расчетное время: 17:30», — следует из данных аэропорта Рощино. Как рассказали URA.RU в воздушной гавани, данный борт утром 28 июня ушел на запасной аэродром в Челябинск. Причиной стал туман, окутавший Тюмень. В настоящее время вылет отложен, так как воздушное судно не смогло прибыть в аэропорт вылета вовремя, а затем, по нормативам, его экипажу был необходим отдых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям