27 июня 2024

В Тюмени более чем на 11 часов задерживается рейс до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, туман
Сильный утренний туман не позволил выполнить рейсы вовремя (архивное фото) Фото:

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задерживается на более чем 11 часов. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию: 06:20. Расчетное время: 17:30», — следует из данных аэропорта Рощино.

Как рассказали URA.RU в воздушной гавани, данный борт утром 28 июня ушел на запасной аэродром в Челябинск. Причиной стал туман, окутавший Тюмень. В настоящее время вылет отложен, так как воздушное судно не смогло прибыть в аэропорт вылета вовремя, а затем, по нормативам, его экипажу был необходим отдых.

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задерживается на более чем 11 часов. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию: 06:20. Расчетное время: 17:30», — следует из данных аэропорта Рощино. Как рассказали URA.RU в воздушной гавани, данный борт утром 28 июня ушел на запасной аэродром в Челябинск. Причиной стал туман, окутавший Тюмень. В настоящее время вылет отложен, так как воздушное судно не смогло прибыть в аэропорт вылета вовремя, а затем, по нормативам, его экипажу был необходим отдых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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