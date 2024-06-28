В РФ резко возросла смертность детей на водоемах

Представитель МЧС Охотенко: в России выросла смертность детей при купании
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего дети погибают, купаясь без присмотра взрослых
Чаще всего дети погибают, купаясь без присмотра взрослых Фото:

В России резко возросла смертность детей на водоемах. За две последние недели июня в водоемах погибли почти 90 детей, в то время как за весь период с января по июнь 2023 года утонуло 58 детей. Об этом сообщил представитель МЧС Роман Охотенко.

«С 1 января этого года до 12 июня на воде погибло 80 детей, а с 12 по 26 июня — 86 детей. То есть резкий рост гибели за две теплые недели к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил Роман Охотенко РИА Новости.

Охотенко подчеркнул, что большинство трагедий происходит из-за того, что дети остаются без присмотра родителей и купаются в необорудованных местах. По его словам, за последние две недели июня число утонувших детей в России превысило количество жертв за предыдущие пять с половиной месяцев. «И эта статистика сохраняется: только в четверг мы потеряли семь детей», — добавил собеседник агентства.

Согласно информации МЧС, с начала 2024 года на российских водоемах погибли 1254 человека, в том числе 166 детей. «Тонут не только дети, за те же две недели июня утонул 341 взрослый — цифры страшные, а купальный сезон еще даже не преодолел экватор», — отметил Охотенко.

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В России резко возросла смертность детей на водоемах. За две последние недели июня в водоемах погибли почти 90 детей, в то время как за весь период с января по июнь 2023 года утонуло 58 детей. Об этом сообщил представитель МЧС Роман Охотенко. «С 1 января этого года до 12 июня на воде погибло 80 детей, а с 12 по 26 июня — 86 детей. То есть резкий рост гибели за две теплые недели к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил Роман Охотенко РИА Новости. Охотенко подчеркнул, что большинство трагедий происходит из-за того, что дети остаются без присмотра родителей и купаются в необорудованных местах. По его словам, за последние две недели июня число утонувших детей в России превысило количество жертв за предыдущие пять с половиной месяцев. «И эта статистика сохраняется: только в четверг мы потеряли семь детей», — добавил собеседник агентства. Согласно информации МЧС, с начала 2024 года на российских водоемах погибли 1254 человека, в том числе 166 детей. «Тонут не только дети, за те же две недели июня утонул 341 взрослый — цифры страшные, а купальный сезон еще даже не преодолел экватор», — отметил Охотенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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