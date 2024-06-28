В РФ резко возросла смертность детей на водоемах

В России резко возросла смертность детей на водоемах. За две последние недели июня в водоемах погибли почти 90 детей, в то время как за весь период с января по июнь 2023 года утонуло 58 детей. Об этом сообщил представитель МЧС Роман Охотенко.
«С 1 января этого года до 12 июня на воде погибло 80 детей, а с 12 по 26 июня — 86 детей. То есть резкий рост гибели за две теплые недели к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил Роман Охотенко РИА Новости.
Охотенко подчеркнул, что большинство трагедий происходит из-за того, что дети остаются без присмотра родителей и купаются в необорудованных местах. По его словам, за последние две недели июня число утонувших детей в России превысило количество жертв за предыдущие пять с половиной месяцев. «И эта статистика сохраняется: только в четверг мы потеряли семь детей», — добавил собеседник агентства.
Согласно информации МЧС, с начала 2024 года на российских водоемах погибли 1254 человека, в том числе 166 детей. «Тонут не только дети, за те же две недели июня утонул 341 взрослый — цифры страшные, а купальный сезон еще даже не преодолел экватор», — отметил Охотенко.
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