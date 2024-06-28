Путин отправил оленя из ЯНАО главному Деду Морозу России

Подаренный путину ямальцами олень будет отправлен в Великий Устюг

28 июня 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Самку белого оленя Путину подарили оленеводы из ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самка белого оленя и ее детеныш, подаренные Владимиру Путину оленеводами из ЯНАО, будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Было решено, что лучшим вариантом будет отправить самку оленя (важенку) и ее потомство в резиденцию в Великом Устюге. Там она сможет радовать всех посетителей», — рассказали корреспонденту в пресс-службе. Необычный подарок Владимиру Путину сделал потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк, после того как президент России и лидер Беларуси Александр Лукашенко позвонили в его чум. Ранее URA.RU сообщало, что подаренная Путину важенка обзавелась потомством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самка белого оленя и ее детеныш, подаренные Владимиру Путину оленеводами из ЯНАО, будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Было решено, что лучшим вариантом будет отправить самку оленя (важенку) и ее потомство в резиденцию в Великом Устюге. Там она сможет радовать всех посетителей», — рассказали корреспонденту в пресс-службе. Необычный подарок Владимиру Путину сделал потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк, после того как президент России и лидер Беларуси Александр Лукашенко позвонили в его чум. Ранее URA.RU сообщало, что подаренная Путину важенка обзавелась потомством.