Путин отправил оленя из ЯНАО главному Деду Морозу России

Подаренный путину ямальцами олень будет отправлен в Великий Устюг
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Самку белого оленя Путину подарили оленеводы из ЯНАО Фото:

Самка белого оленя и ее детеныш, подаренные Владимиру Путину оленеводами из ЯНАО, будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Было решено, что лучшим вариантом будет отправить самку оленя (важенку) и ее потомство в резиденцию в Великом Устюге. Там она сможет радовать всех посетителей», — рассказали корреспонденту в пресс-службе.

Необычный подарок Владимиру Путину сделал потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк, после того как президент России и лидер Беларуси Александр Лукашенко позвонили в его чум. Ранее URA.RU сообщало, что подаренная Путину важенка обзавелась потомством.

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Самка белого оленя и ее детеныш, подаренные Владимиру Путину оленеводами из ЯНАО, будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Было решено, что лучшим вариантом будет отправить самку оленя (важенку) и ее потомство в резиденцию в Великом Устюге. Там она сможет радовать всех посетителей», — рассказали корреспонденту в пресс-службе. Необычный подарок Владимиру Путину сделал потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк, после того как президент России и лидер Беларуси Александр Лукашенко позвонили в его чум. Ранее URA.RU сообщало, что подаренная Путину важенка обзавелась потомством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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