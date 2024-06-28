Едой из «Кухни на районе» отравились почти 200 человек

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Число отравившихся едой сервиса "Кухня на районе" составляет не менее 188
Число отравившихся едой сервиса "Кухня на районе" составляет не менее 188 Фото:

В результате пищевого отравления, вызванного употреблением блюд от сервиса «Кухня на районе», пострадали не менее 188 человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствующий на судебном заседании.

«Не менее 188 человек отравились едой сервиса „Кухня на районе“», — сообщили в зале заседания. Слова передает корреспондент ТАСС. 

Ранее в Москве, Нижнем Новгороде и Казани граждане сообщили о случаях острого отравления с симптомами ботулизма. Некоторые находятся в реанимации. Отмечается, что пострадавшие заказывали блюда сервиса «Кухня на районе» через службы доставки еды. Гендиректор компании был задержан.  Первый случай смерти от ботулизма после массового отравления в России зафиксирован в Костромской области, передает деловое издание «Взгляд».

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В результате пищевого отравления, вызванного употреблением блюд от сервиса «Кухня на районе», пострадали не менее 188 человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствующий на судебном заседании. «Не менее 188 человек отравились едой сервиса „Кухня на районе“», — сообщили в зале заседания. Слова передает корреспондент ТАСС.  Ранее в Москве, Нижнем Новгороде и Казани граждане сообщили о случаях острого отравления с симптомами ботулизма. Некоторые находятся в реанимации. Отмечается, что пострадавшие заказывали блюда сервиса «Кухня на районе» через службы доставки еды. Гендиректор компании был задержан.  Первый случай смерти от ботулизма после массового отравления в России зафиксирован в Костромской области, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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