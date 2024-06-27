В центре Тюмени откроют новые платные парковки

В Тюмени с 15 августа появятся новые платные парковки в центре города

28 июня 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Парковка будет стоить дороже Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 15 августа откроют новые платные парковки в центре города, а стоимость за пользование ими вырастет и будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. «Администрацией Тюмени вносятся изменения в постановление „Об использовании парковок (парковочных мест) на платной основе…“, находящимися в муниципальной собственности. Они входят в третий этап расширения платного парковочного пространства, в рамках которого вводится платный режим парковок по улицам Красина, Ленина, 25 Октября, парковок, расположенных вблизи зданий по Орджоникидзе, 63, Республики, 129, стр. 3», — говорится в документации на сайте мэрии. Изменения вступят в силу с 15 августа. Кроме того, повысится цена за пользование парковками. Она будет варьироваться с 20 до 50 рублей в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени с 15 августа откроют новые платные парковки в центре города, а стоимость за пользование ими вырастет и будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. «Администрацией Тюмени вносятся изменения в постановление „Об использовании парковок (парковочных мест) на платной основе…“, находящимися в муниципальной собственности. Они входят в третий этап расширения платного парковочного пространства, в рамках которого вводится платный режим парковок по улицам Красина, Ленина, 25 Октября, парковок, расположенных вблизи зданий по Орджоникидзе, 63, Республики, 129, стр. 3», — говорится в документации на сайте мэрии. Изменения вступят в силу с 15 августа. Кроме того, повысится цена за пользование парковками. Она будет варьироваться с 20 до 50 рублей в час.