27 июня 2024

В центре Тюмени откроют новые платные парковки

В Тюмени с 15 августа появятся новые платные парковки в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
Парковка будет стоить дороже Фото:

В Тюмени с 15 августа откроют новые платные парковки в центре города, а стоимость за пользование ими вырастет и будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

«Администрацией Тюмени вносятся изменения в постановление „Об использовании парковок (парковочных мест) на платной основе…“, находящимися в муниципальной собственности. Они входят в третий этап расширения платного парковочного пространства, в рамках которого вводится платный режим парковок по улицам Красина, Ленина, 25 Октября, парковок, расположенных вблизи зданий по Орджоникидзе, 63, Республики, 129, стр. 3», — говорится в документации на сайте мэрии.

Изменения вступят в силу с 15 августа. Кроме того, повысится цена за пользование парковками. Она будет варьироваться с 20 до 50 рублей в час.

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В Тюмени с 15 августа откроют новые платные парковки в центре города, а стоимость за пользование ими вырастет и будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. «Администрацией Тюмени вносятся изменения в постановление „Об использовании парковок (парковочных мест) на платной основе…“, находящимися в муниципальной собственности. Они входят в третий этап расширения платного парковочного пространства, в рамках которого вводится платный режим парковок по улицам Красина, Ленина, 25 Октября, парковок, расположенных вблизи зданий по Орджоникидзе, 63, Республики, 129, стр. 3», — говорится в документации на сайте мэрии. Изменения вступят в силу с 15 августа. Кроме того, повысится цена за пользование парковками. Она будет варьироваться с 20 до 50 рублей в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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